LVBP: Andrés Chaparro se mete en la historia de Águilas del Zulia a punta de poder

Las Águilas del Zulia dieron un golpe sobre la mesa este viernes 16 de enero, al derrotar a Caribes de Anzoátegui en Puerto La Cruz, por pizarra de 8-5, para así meterse nuevamente de lleno en la pelea por los cupos a la Gran Final de esta temporada 2025/26.

El equipo dirigido por Lipso Nava se apoyó en su poderío ofensivo, al conectar nada más y nada menos que 12 imparables, que sirvieron para producir ocho rayitas. Si bien existieron varias figuras ofensivas, no cabe duda de que los reflectores se los llevó el grandesligas Andrés Chaparro, quien se ha convertido tal vez en el MVP de lo que llevamos de postemporada.

De manera sensacional, el infielder aguilucho fue una pesadilla para el pitcheo de Caribes de Anzoátegui, al conectar tres imparables en cinco turnos. Además, conectó su cuarto vuelacercas del Round Robin, para lograr una hazaña que ha estado al alcance de muy pocos jugadores en la historia de la organización.

Andrés Chaparro entra en la historia

Y es que, con su batazo de cuatro esquinas ante Cristian Hernández, en el quinto episodio del compromiso, Andrés Chaparro llegó a los 10 cuadrangulares de por vida en la instancia del Round Robin, para convertirse en apenas el segundo toletero en la historia de las Águilas del Zulia en alcanzar el doble dígito de estacazos en este formato de postemporada.

El otro toletero con al menos 10 estacazos en instancia de "todos contra todos" es Ernesto Mejía, quien logró 16 batazos de vuelta completa en cinco apariciones en Round Robin, lo que hace más impresionante lo de "Chappy", quien está viviendo su segunda postemporada en la pelota venezolana.

Además, si nos vamos a postemporada en general, a Ernesto Mejía y Andrés Chaparro se les sumó otro invitado, ya que este mismo 16 de enero José Pirela conectó su décimo vuelacercas de por vida en postemporada con las Águilas. Sin duda, un grupo muy selecto y prestigioso de toleteros de poder.