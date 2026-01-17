Caribes refuerza su cuerpo de lanzadores con este dominicano

Suscríbete a nuestros canales

Tal cómo se tenía previsto, la principal característica de los compromisos en este Round Robin, es la de los juegos de muchas carreras y eso hace que un lanzador tome mucho más valor a estas instancias.

Es por esa razón, que la novena de Caribes de Anzoátegui no perdió la oportunidad de firmar a un nuevo lanzador dominicano de cara a lo que resta de los playoffs, en pro de darle mayor profundidad a su cuerpo de lanzadores.

Emilio Vargas reforzará a Caribes de Anzoátegui:

Este lanzador se trata del derecho dominicano Emilio Vargas, quien puede trabajar como abridor e igualmente como relevista. Está información fue compartida por la periodista Georgeny Pérez.

Vargas tendrá su segunda experiencia, luego de trabajar en la temporada anterior con los Tiburones de La Guaira, con quienes no le fue de la mejor manera y por lo tanto, tendrá una nueva oportunidad, para reivindicarse en Venezuela, aunque será con una nueva organización.

¿Dónde estaba lanzando Emilio Vargas antes de acordar con Caribes?

El derecho de 29 años, viene de lanzar en la LIDOM, donde exhibió una alta efectividad de 8.20 y un whip de 1.60 con el equipo de Gigantes del Cibao en la ronda regular. Mientras que es la postemporada, lanzó seis episodios en los que toleró solamente una rayita y ponchó a un total de siete oponentes.