LVBP

Conoce los juegos pautados para este sábado en el Round Robin de la LVBP

En esta jornada, le tocará descansar a la novena de Bravos de Margarita 

Por

Meridiano

Sabado, 17 de enero de 2026 a las 12:09 am
Conoce los juegos pautados para este sábado en el Round Robin de la LVBP
FOTO: CORTESÍA
Suscríbete a nuestros canales

Cada vez faltan menos encuentros, para llegar a la parte crucial en la etapa del Round Robin y los duelos pautados en este sábado, 17 de enero, se los mostraremos a continuación, motivado a que tres conjuntos alcanzaran los 10 desafíos.

NOTAS RELACIONADAS

En esta oportunidad, la corresponderá tener la jornada libre a Bravos de Margarita, quienes vienen de ejecutar su mejor compromiso en la postemporada. Asimismo, habrá acción en las ciudades de Valencia y Puerto La Cruz nuevamente.

Juegos para este sábado en el Round Robin de la LVBP:

-Cardenales de Lara vs Navegantes del Magallanes a las 5:30pm en el estadio José Bernardo Pérez.

- Águilas del Zulia vs Caribes de Anzoátegui a las 5:30pm en el estadio Alfonso "Chico" Carrasquel.

 

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
Hipismo La Rinconada Carreras LVBP Yasiel Puig
Sabado 17 de Enero de 2026
EN VIVO
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
EN VIVO
Beisbol