Conoce los juegos pautados para este sábado en el Round Robin de la LVBP

Cada vez faltan menos encuentros, para llegar a la parte crucial en la etapa del Round Robin y los duelos pautados en este sábado, 17 de enero, se los mostraremos a continuación, motivado a que tres conjuntos alcanzaran los 10 desafíos.

En esta oportunidad, la corresponderá tener la jornada libre a Bravos de Margarita, quienes vienen de ejecutar su mejor compromiso en la postemporada. Asimismo, habrá acción en las ciudades de Valencia y Puerto La Cruz nuevamente.

Juegos para este sábado en el Round Robin de la LVBP:

-Cardenales de Lara vs Navegantes del Magallanes a las 5:30pm en el estadio José Bernardo Pérez.

- Águilas del Zulia vs Caribes de Anzoátegui a las 5:30pm en el estadio Alfonso "Chico" Carrasquel.