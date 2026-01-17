Resultados en la jornada de este viernes en el Round Robin de la LVBP

La jornada de este viernes, 16 de enero, estuvo bastante interesante en lo que significó el inicio de la segunda mitad del Round Robin en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional y a continuación, te mostraremos los resultados en ambas plazas.
En esta ocasión, las dos ciudades que vieron acción fueron las de Valencia y la Puerto La Cruz. Por su parte, los Cardenales de Lara gozaron del privilegio del día de descanso.
Bravos blanqueó a Magallanes:
Los Bravos de Margarita hicieron que el regreso de Rougner Odor a los Navegantes del Magallanes pasara "por debajo de la mesa", tras derrotarlos por blanqueada 4 carreras por 0 y a domicilio.
Los "Insulares" se apoyaron en una gran salida del experimentado Félix Doubront de cinco completos y cuatro hits permitidos, aplicando la "ley del ex" a los "Eléctricos".
Águilas remontó contra Caribes:
Por su parte, las Águilas del Zulia conquistaron en Alfonso "Chico" Carrasquel, con una remontada que terminó en triunfo, para ellos, con pizarra de 8 carreras por 5.
Aunque fue un duelo de hasta cinco bambinazos, el más decisivo fue el de Brainer Bonaci, motivado en el noveno capítulo con la pizarra igualada 5-5, para darle esa ventaja definitiva a su franquicia.