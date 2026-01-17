Águilas le "voltea la tortilla" a Caribes en el último tramo

Suscríbete a nuestros canales

Las Águilas del Zulia consiguieron una gesta con muy pocos precedentes, luego de lograr una remontada en el estadio Alfonso "Chico" Carrasquel y asegurar una importante victoria en esta instancia de Round Robin.

Los dirigidos por Lipso Nava insistieron, hasta que lograron un rally definitivo en el último episodio, con el que terminaron imponiéndose con pizarra de 8 carreras por 5 a Caribes de Anzoátegui.

Resumen:

Aunque fue un duelo de toma y dame, los "Aguiluchos" nunca estuvieron adelante en el marcador, hasta justamente esa última entrada. Las primeras carreras llegaron en la baja del primer episodio con un vuelacercas de dos rayitas por parte de Aldrem Corredor.

La primera respuesta rapaz apareció en el tercero, también con un jonrón, esta vez de José Pirela con un compañero a bordo. Pero los bates locales responderían en la baja del cuarto, con dos más, para recuperar su ventaja.

Inmediatamente después, Zulia igualó nuevamente las acciones con un bambinazo de dos anotaciones del grandeliga Andrés Chaparro, con una alegría que apagó rápidamente Hernán Pérez en la baja de la quinta entrada con un dantesco cuadrangular solitario.

La "Tribu" llegó al octavo con una mínima ventaja (5-4), pero su bullpen no pudo contener ese resultado y Rayder Ascanio igualaría la pizarra de forma parcial con doble remolcador en el octavo, que le abrió las puertas a sus compañeros, para que hilvanaran un decisivo rally de tres rayitas en el último capítulo contra Edwar Colina, liderados por el vuelacercas solitario de Brainer Bonaci.

"Pupilo Time":

Con esa ventaja, no podía venir otro lanzador distinto a Silvino Bracho, quien se encargó de poner el candado sin inconvenientes en la que significó la quinta victoria de su equipo en este "todos contra todos".

De esta manera, estos dos equipos quedaron igualados en el segundo puesto de la tabla de posiciones con récord 5-4, ambos a juego y medio de la cima.