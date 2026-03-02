¡Revelaciones importantes en Tercer Tiempo! Entérate cuándo y a qué hora

Suscríbete a nuestros canales

Por Andrea Matos Viveiros

El próximo martes 3 de marzo habrá un anuncio especial en el horario habitual de Tercer Tiempo, a partir de las 6:00 p.m., justo al finalizar el compromiso entre Barcelona vs Atlético de Madrid. La invitación es para que toda la audiencia esté atenta a la señal de Meridiano Televisión, donde se revelará información importante para los seguidores del deporte rey y de la programación del canal.

Los fanáticos podrán sintonizar Meridiano Televisión gratis en señal abierta en Venezuela o también a través de streaming en la página meridiano.net/meridianotv. De esta manera, nadie se perderá este anuncio especial que se realizará en vivo durante el programa.

Además, la audiencia que prefiera ver el canal en alta definición podrá hacerlo mediante las plataformas SimplePlus, Intergo, NetUno Go y ABA TV Go.

¡La cita está hecho! Agenda la hora, sintoniza el canal y acompaña a Tercer Tiempo para conocer de primera mano esta sorpresa preparada para toda la audiencia de Meridiano Televisión, el canal de los especialistas en deportes.