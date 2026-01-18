LVBP: Caribes de Anzoátegui castiga a las Águilas y se hace fuerte en Puerto La Cruz

Suscríbete a nuestros canales

Caribes de Anzoátegui selló una victoria contundente este sábado ante las Águilas del Zulia, apoyados en una combinación letal de bateo oportuno y una actuación magistral de su cuerpo de lanzadores. El encuentro, celebrado en el Estadio Alfonzo “Chico” Carrasquel de Puerto La Cruz, resultó vital para las aspiraciones de "La Tribu" en la presente campaña de la LVBP.

El dominio de Ángel Cuenca

Desde el primer episodio, el derecho Ángel Cuenca dictó cátedra sobre la lomita. El abridor de los locales trabajó durante cinco entradas completas en las que maniató por completo a la ofensiva rapaz.

Cuenca se llevó la victoria tras una línea estadística impecable: apenas permitió tres imparables, no concedió boletos ni carreras, y abanicó a cuatro bateadores contrarios. Su capacidad para localizar los envíos y mantener la bola bajita fue la clave para silenciar a los maderos zulianos y darle confianza a su ofensiva.

El despertar de la Tribu

El marcador se abrió en la parte baja del cuarto capítulo. Tras un boleto a Herlis Rodríguez y un sencillo de Diego Castillo, Caribes logró colocar corredores en las esquinas. La presión aumentó cuando las bases se llenaron tras un pelotazo al experimentado receptor Jesús Sucre. Finalmente, Rodríguez cruzó el plato gracias a una jugada de selección en la segunda base, inaugurando la pizarra para los locales.

La fiesta continuó en el quinto inning. Con dos outs, la fuerza de Caribes se hizo sentir con jonrones consecutivos —el famoso "back to back"— cortesía del slugger Balbino Fuenmayor y nuevamente Herlis Rodríguez. Este ataque sorpresivo puso el juego 3-0 y dejó aturdido al pitcheo marabino.

Sentencia con rally en el octavo

Las Águilas intentaron una tímida reacción en la alta de la octava entrada, buscando descontar la ventaja. Sin embargo, cualquier esperanza de remontada fue sofocada rápidamente por la respuesta de los orientales en el cierre de ese mismo episodio.

Con un despliegue de poder y bateo colectivo, Caribes armó un rally de cinco anotaciones que terminó por quebrar el ánimo del conjunto visitante. Entre batazos de hit y errores defensivos del Zulia, la ventaja se volvió inalcanzable, poniendo cifras definitivas al encuentro y desatando la celebración de la fanaticada en el "Paraíso del Béisbol".

Impacto en la clasificación

Este triunfo permite a Caribes de Anzoátegui tomar un respiro importante y ganar terreno en la tabla de posiciones, demostrando que su localía sigue siendo una de las más difíciles de toda la liga. Por su parte, las Águilas del Zulia deberán realizar ajustes inmediatos en su rotación para detener la racha negativa fuera de casa.