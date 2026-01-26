¡Nada de juego extra! Magallanes vuelve a remontar y avanza a la gran final

Suscríbete a nuestros canales

Tal como lo venían haciendo durante todo el Round Robin, los Navegantes del Magallanes volvieron a venir de atrás y consiguieron una victoria ante Bravos de Margarita, que les dio el pase a la gran final de la temporada 2025-2026 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional, luego de tres campañas de ausencia.

Los dirigidos por Yadier Molina superaron por la mínima 3 carreras por 2 a los isleños y celebraron por todo lo alto, con una gran asistencia en el estadio Monumental Simón Bolívar (feudo de Leones del Caracas), donde disputaron este último duelo de la semifinal.

Resumen:

Aunque en la mayoría de los tramos, hubo movimiento en las almohadillas por parte de ambos equipos, los lanzadores generalmente pudieron resolver y la diferencia estuvo marcada por un pasaporte.

Las dos primeras carreras fueron, para Bravos y llegaron en la alta del quinto con un imparable de Ramón Flores que, tras el bote superó a Ángel Reyes y se fue a los más profundo, para que anotaran Gorkys Hernández y Carlos Pérez.

Sin embargo, el descuento apareció en la baja del sexto tramo con un sencillo remolcador de Luis Sardiñas y las dos de la diferencia llegaron en el siguiente episodio. Carlos Sepúlveda igualó la pizarra con una línea de hit al centro y luego, Rougner Odor fue sumamente paciente, logrando recibir un boleto con bases llenas que puso el choque 3-2.

Ya con la ventaja, el relevo sacó el resto de los outs sin problema, para sellar la clasificación de los turcos a la instancia decisiva de la pelota ta rentada venezolana.

Se repite la final de la campaña 2021-2022:

Los "Eléctricos" se convirtieron en el segundo equipo que se mete en la serie final, luego de Caribes de Anzoátegui. Lo que quiere decir, que se repite la instancia decisiva de la zafra 2021-2022, torneo en el que se coronaron los Navegantes del Magallanes.