LVBP: Estos son los duelos de lanzadores para hoy

La jornada de hoy podría terminar con un clasificado directo o con la necesidad de un juego extra mañana lunes si persiste la igualdad en el segundo lugar

Por

Eimy Carta
Domingo, 25 de enero de 2026 a las 01:29 pm
Este domingo marca el cierre de la fase de Round Robin con dos encuentros vitales para las aspiraciones de Cardenales de Lara y Navegantes del Magallanes. Con la clasificación en el aire, las estrategias desde el montículo serán la clave del éxito.

Cardenales vs. Águilas | Maracaibo, 06:00 PM

Lugar: Estadio Luis Aparicio "El Grande"

El conjunto crepuscular llega con la obligación de ganar tras una lucha encarnizada por el segundo puesto. Las Águilas, aunque ya sin posibilidades matemáticas tras la jornada de ayer, buscarán despedirse ante su público haciendo el papel de "verdugos".

  • Abridor Cardenales: Wilmer Font (RHP). El experimentado derecho asume la responsabilidad más grande de la temporada. Font ha sido la pieza de jerarquía que Lara buscó para momentos de apremio. Su misión es clara: atacar la zona temprano y darle profundidad al equipo para no desgastar un bullpen que ha trabajado horas extra en la última semana.

  • Abridor Águilas: Por confirmar (probable: staff derelevo). Tras la eliminación oficial el sábado, el mánager Lipso Nava podría optar por darle oportunidad a brazos jóvenes o utilizar un "opener" para cubrir la última ruta de la temporada en el nido marabino.

Bravos vs. Navegantes | Caracas, 06:00 PM

Lugar: Estadio Monumental Simón Bolívar

Este es, sobre el papel, el duelo con mayor morbo de la jornada. Magallanes se juega la vida en la capital, actuando como local en el Monumental debido a ajustes de calendario, enfrentando a unos Bravos que, aunque eliminados, vienen de demostrar que su ofensiva (liderada por Alexi Amarista y Jason López) no se ha rendido.

  • Abridor Navegantes: Por confirmar.

    Los turcos han tenido que ajustar sus planes a última hora. Aunque José Marcos Torres estaba proyectado para este domingo, reportes recientes indican molestias en su hombro de lanzar, lo que lo pone en duda. Se espera que el mánager confíe en un "Bullpen Day" o recurra a un brazo de experiencia como Junior Guerra con poco descanso si la situación lo amerita.

  • Abridor Bravos: Melvi Acosta (RHP).

    Margarita busca cerrar con dignidad. Acosta ha tenido un Round Robin complicado (0-3), pero es un lanzador que conoce bien a los bateadores navieros. Su capacidad para mantener la bola bajita será clave para frenar el poder de Renato Núñez y Leandro Cedeño.

 

