LVBP: Estos son los duelos de lanzadores para hoy

Suscríbete a nuestros canales

Este domingo marca el cierre de la fase de Round Robin con dos encuentros vitales para las aspiraciones de Cardenales de Lara y Navegantes del Magallanes. Con la clasificación en el aire, las estrategias desde el montículo serán la clave del éxito.

Cardenales vs. Águilas | Maracaibo, 06:00 PM

Lugar: Estadio Luis Aparicio "El Grande"

El conjunto crepuscular llega con la obligación de ganar tras una lucha encarnizada por el segundo puesto. Las Águilas, aunque ya sin posibilidades matemáticas tras la jornada de ayer, buscarán despedirse ante su público haciendo el papel de "verdugos".

Abridor Cardenales: Wilmer Font (RHP). El experimentado derecho asume la responsabilidad más grande de la temporada. Font ha sido la pieza de jerarquía que Lara buscó para momentos de apremio. Su misión es clara: atacar la zona temprano y darle profundidad al equipo para no desgastar un bullpen que ha trabajado horas extra en la última semana.

Abridor Águilas: Por confirmar (probable: staff derelevo). Tras la eliminación oficial el sábado, el mánager Lipso Nava podría optar por darle oportunidad a brazos jóvenes o utilizar un "opener" para cubrir la última ruta de la temporada en el nido marabino.

Bravos vs. Navegantes | Caracas, 06:00 PM

Lugar: Estadio Monumental Simón Bolívar

Este es, sobre el papel, el duelo con mayor morbo de la jornada. Magallanes se juega la vida en la capital, actuando como local en el Monumental debido a ajustes de calendario, enfrentando a unos Bravos que, aunque eliminados, vienen de demostrar que su ofensiva (liderada por Alexi Amarista y Jason López) no se ha rendido.