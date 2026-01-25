Dani Olmo desatasca al Barcelona: Un zarpazo clave para recuperar el liderato

Suscríbete a nuestros canales

El FC Barcelona ha logrado superar un complejo examen en el Spotify Camp Nou gracias a la irrupción de su figura del momento. En un duelo que parece cerrarse por la resistencia defensiva del Real Oviedo, Dani Olmo apareció en el amanecer de la segunda mitad para abrir el cerrojo y guiar la victoria parcial azulgrana por 2-0.

El mediapunta egarense, que atraviesa un estado de forma excepcional, volvió a demostrar por qué es el motor del esquema de Hansi Flick al anotar el tanto que cambió el guion de un partido que se marchó al descanso con un inquietante empate sin goles.

La jugada del gol: presión y precisión

El gol llegó al minuto 52, rompiendo la paridad tras una primera parte discreta del conjunto local. La acción nació de la seña de identidad de este Barça: la presión alta.