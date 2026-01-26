¿Quién ganó la última final entre Caribes y Magallanes?

Suscríbete a nuestros canales

Los Caribes de Anzoátegui y los Navegantes del Magallanes escribirán una nueva página en unas de las rivalidades más candentes del último par de décadas y se verán las caras nuevamente en una instancia decisiva.

Por esa entrega de estas organizaciones en este tipo de instancias y más aún, cuando juegan entre si, es importante recordar ¿Cuándo fue y cómo quedó la última serie decisiva entre estas dos franquicias?.

¿Quién domina las finales entre Caribes y Magallanes?

La primera serie decisiva y el momento donde comenzó a nacer esta rivalidad fue en la temporada 2013-2014 y desde entonces, estas novenas se han visto las caras en tres oportunidades en finales.

Hasta el momento, el conjunto que ha salido más favorecido, es el de los carabobeños, ganando dos de esas tres instancias decisivas entre ellos y por lo tanto, la que se aproxima cobra mucho valor, para ambos. Por un lado, intentarán ampliar la diferencia en la serie particular en finales y por el otro, intentarán igualar las cosas.

¿Quién ganó la final más reciente entre estas franquicias?

De las tres finales que tienen como antecedente Caribes y Magallanes, la más electrizante sin duda alguna, fue la última, llevada a cabo en el campeonato 2021-2022. Una serie decisiva que se fue a siete desafíos.

Los "Filibusteros" tenían todas las de perder, luego de llegar a Puerto La Cruz y afrontar los últimos dos juegos con desventaja de 3-2 en la serie. Sin embargo, lograron algo que ningún equipo ha hecho en las últimas dos décadas.

Los "Eléctricos" ganaron tanto el sexto, cómo el séptimo duelo en el "Chico", para coronarse monarcas de aquel torneo 2021-2022 contra todo pronóstico en la casa de Caribes y de esa manera, obtuvieron su más reciente título en ma pelota rentada venezolana.