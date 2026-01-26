MLB: Los dos últimos titanes de la agencia libre buscan equipo

Suscríbete a nuestros canales

La temporada muerta de las Grandes Ligas ha sido un torbellino de firmas millonarias. Desde la llegada de Kyle Tucker a Dodgers hasta la mudanza de Bo Bichette a Mets, el mercado se ha movido a un ritmo frenético. Sin embargo, en el umbral de los Entrenamientos de Primavera, dos nombres de peso siguen sin equipo. Lo curioso es que, aunque comparten nacionalidad y estatus de agentes libres, Luis Arráez y Eugenio Suárez son el agua y el aceite del beisbol moderno.

De los 15 jugadores de posición que figuraban entre los 30 mejores agentes libres al inicio del invierno, solo ellos dos permanecen disponibles. Sus perfiles representan los dos extremos del espectro ofensivo: el contacto quirúrgico frente al poder absoluto.

Luis Arráez: El maestro del contacto y la resistencia al ponche

Hablar de Luis Arráez es hablar de un fenómeno de otra época. En una era dominada por la velocidad de salida y los ángulos de despegue, el venezolano se mantiene como el mejor bateador de contacto de su generación. Su capacidad para poner la bola en juego es casi mística; el año pasado, registró una tasa de swings fallidos de apenas 5.3%, la mejor de su carrera.

Lo más impresionante de Arráez es su resistencia al ponche. Su tasa de K% de 3.1% en 2025 es la más baja para una temporada completa desde que la leyenda Tony Gwynn lo hiciera en 1995. Mientras la liga se acostumbra a ver bateadores con más de 150 ponches, Arráez solo se ha ponchado 186 veces en los últimos seis años combinados. Es un bateador que "zigzaguea" cuando el resto del mundo intenta elevar la bola a las gradas.

Eugenio Suárez: El "slugger" que castiga la pelota

En el polo opuesto se encuentra Eugenio Suárez. Si Arráez es un bisturí, Suárez es un mazo. El antesalista viene de una campaña explosiva de 49 jonrones, la quinta cifra más alta en las Mayores, codeándose con nombres como Shohei Ohtani y Aaron Judge.

A diferencia de Arráez, el contacto no es la prioridad de Suárez. Su tasa de ponches (29.8%) y sus 196 abanicados el año pasado reflejan un enfoque de "todo o nada". Sin embargo, cuando hace contacto, el daño es masivo. Con un ángulo de ataque de 18 grados y un porcentaje de batazos fuertes del 47.6%, Suárez es una amenaza constante para sacar la bola por el jardín izquierdo. Mientras Arráez solo conectó un batazo de más de 400 pies en 2025, Suárez lo hizo en 28 ocasiones.

Destinos para Arráez: Equipos como los Rockies de Colorado o los Angelinos de Los Ángeles, que sufren con altas tasas de ponches, se beneficiarían enormemente de su bate zurdo y su capacidad para estabilizar una alineación.

Destinos para Suárez: Los Piratas de Pittsburgh, que tuvieron el peor slugging de la liga, o los Medias Rojas de Boston, que buscan desesperadamente un bate de impacto tras perder a Alex Bregman, son encajes ideales para su poder derecho.