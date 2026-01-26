LVBP: Ildemaro Vargas: El capitán que lo dio todo en un Round Robin agridulce para Cardenales

Suscríbete a nuestros canales

El Round Robin de la LVBP siempre exige héroes, y en la temporada 2025-2026, Ildemaro Vargas cumplió con creces ese rol. Sin embargo, el beisbol es un deporte de conjunto y, a pesar de los números estratosféricos registrados por el de Caripito, Cardenales de Lara no pudo sellar su boleto a la gran final. La eliminación de los crepusculares deja un vacío en la afición, pero también un reconocimiento unánime a la entrega de su capitán.

El despliegue de "Caripito"

Desde el primer juego de la postemporada, Vargas asumió la responsabilidad de cargar con el peso ofensivo de los pájaros rojos. Su consistencia fue la nota alta en un lineup que por momentos lució intermitente. Ildemaro cerró su participación con un promedio de bateo de .366, producto de 26 imparables en 16 compromisos disputados.

Lo más impresionante no fue solo el promedio, sino su capacidad para llegar a las bases y producir en momentos de alta tensión. Con un porcentaje de embasado de .413 y un slugging de .507, su OPS de .920 lo situó entre los bateadores más peligrosos de toda la instancia semifinal.

Vargas además produjo 16 carreras, largó un cuadrangular, sonó cinco dobles, un triple y anotó en 13 oportunidades. De los 16 juegos de los crepusculares en el todos contra todos, Ildemaro pegó hit en 15 de ellos.

¿Por qué no bastó con Ildemaro?

A pesar de tener a un jugador rindiendo a nivel de MVP, Cardenales de Lara se despidió del torneo de forma prematura. El análisis post-eliminación sugiere que, aunque la ofensiva liderada por Vargas cumplió, el pitcheo y la defensa en momentos clave flaquearon frente a rivales directos.