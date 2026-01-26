MLB: La nueva joya venezolana que liderará la ofensiva de los Cachorros en 2026

Suscríbete a nuestros canales

El Wrigley Field se prepara para presenciar la consolidación de una de las promesas más brillantes del beisbol latinoamericano. Tras un cierre de temporada 2025 espectacular, el venezolano Moisés Ballesteros se perfila como la pieza central en el esquema del manager Craig Counsell para la campaña 2026. Con apenas 22 años, el joven nacido en Los Teques ha pasado de ser una promesa a una realidad inminente en el corazón del lineup de Chicago.

La oportunidad de oro para el prospecto número uno

El ascenso de Ballesteros no es producto de la casualidad. En septiembre pasado, una inoportuna lesión del estelar Kyle Tucker abrió un hueco en la alineación titular. Lo que comenzó como una solución de emergencia terminó siendo la confirmación del talento del venezolano. Craig Counsell no dudó en colocarlo como cuarto bate, una responsabilidad mayúscula para un novato en plena lucha por la postemporada.

"Le pedimos bastante y nos demostró mucho", afirmó Counsell durante la reciente Convención de los Cachorros. La confianza del cuerpo técnico es total, especialmente tras ver cómo Ballesteros respondió con un promedio de .333 y un impresionante OPS de .999 durante los 14 encuentros de septiembre.

Un camino despejado tras la salida de Owen Caissie

El panorama para 2026 luce excepcionalmente favorable para Ballesteros. La reciente transferencia del jardinero Owen Caissie a los Marlins de Miami, en el movimiento que trajo al lanzador Edward Cabrera a Chicago, ha dejado una vacante clara en la rotación ofensiva. Sin Caissie en el panorama, Ballesteros asume el rol de prospecto número uno de la organización (puesto 55 en el ranking global de MLB Pipeline) y principal candidato a consumir turnos regulares.

Números que ilusionan a Chicago

Los números de Moisés Ballesteros en Triple A fueron el preludio de su éxito en las Mayores. En 114 juegos, registró una línea de .316/.385/.473 con 13 cuadrangulares y 76 carreras impulsadas. Su disciplina en el plato es notable, logrando un balance envidiable entre boletos y ponches que pocos bateadores de su edad poseen.

Con la temporada 2026 a la vuelta de la esquina, el venezolano se siente más cómodo que nunca. El propio jugador reconoció que la experiencia del año pasado le ayudó a calmar los nervios y a sentir que pertenece al "Show". Para los Cachorros, Ballesteros no es solo el futuro, es el presente de una franquicia que busca volver a la cima de la División Central de la Liga Nacional.