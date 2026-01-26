LVBP: Estas fueron las escogencias de Caribes y Magallanes para la Gran Final

Suscríbete a nuestros canales

Caribes de Anzoátegui y Navegantes del Magallanes se preparan para pelear por el título en la presente temporada de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP). Ambos equipos se han reforzado con pitcheo con las escogencias de Silvino Bracho y Ronnie Williams.

La "Tribu Oriental", quien se convirtió en el primer clasificado a la serie final y por ende comenzarán las acciones en casa, se hicieron con los servicios del cerrador de las Águilas del Zulia con el objetivo de nutrir su bullpen y tener a un cerrador de confianza en la mencionada fase, siendo una de las falencias que tuvo la novena tanto en la ronda regular como en el Round Robin.

Bravo tuvo una campaña sobresaliente en el morrito, recibiendo incluso votos para el Pitcher del Año en la actual edición. El relevista, quien se ha consagrado como uno de los mejores de su clase en la última década de la LVBP fue líder en juegos salvados con 11 candados, mientras que, también exhibió estadísticas notables de cuatro victorias y un revés, 17 ponches, solo seis carreras limpias permitidas, WHIP de 1.08 y una efectividad de 2.08 en 26 innings.

Ronnie Williams reforzará a Magallanes

Del otro lado, Magallanes tuvo un remate legendario para escribir su nombre en la gran final de la pelota criolla. Como lo había adelantado Federico Rojas después de la clasificación de este domingo por la noche, los turnos reforzaron su pitcheo con la adquisición de Ronnie Wlliams, quien vestirá a su tercer equipo en la actual edición de la liga.

El diestro fue otro que mostró su mejor versión durante la ronda regular con Tigres de Aragua, finalizando entre los máximos rescatistas con siete salvados, marca de cinco victorias y cinco reveses, WHIP de 1.32, 29 ponches, 13 boletos y una efectividad de 2.61 en 31.0 entradas de labor.