LVBP: Magallanes tiene claro su escogencia en el draft para Gran Final

Navegantes del Magallanes es el ejemplo perfecto de perseverancia y de no rendirse nunca, luego de quedarse con el clasificación a la Gran Final de la temporada 2025-26 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP). Los turcos tuvieron un remate legendario en el Round Robin ganando siete en los 10 compromisos para avanzar a la mencionada instancia, donde se estarán midiendo a Caribes de Anzoátegui.

Federico Rojas Zabolotnyj, gerente deportivo de la organización, resaltó como de los principales protagonista en el regreso a la serie final de los eléctricos, quienes no llegaban a la venidera fase desde que conquistaron el campeonato en la edición 2021-22 precisamente ante los anzoatiguenses.

En una campaña donde el pitcheo fue la principal decadencia de gran parte de las novenas, deficiente que no escapó en "La Nave", tomando en cuenta que lucieron una efectividad colectiva de 5.12 en 16 juegos, el directivo fue claro en sus declaraciones al comentar que buscarán pitcheo en el draft de sustituciones y adiciones camino a la final frente a Anzoátegui.

Magallanes va por pitcheo para la final

Rojas no esconde la necesidad de reforzar ciertos aspectos clave del equipo, especialmente en lo que respecta al pitcheo. En una entrevista con One Baseball Network, el gerente deportivo de los Magallanes reconoció la importancia de contar con un mayor respaldo para los lanzadores, quienes han sido piezas fundamentales durante todo el año.

Obviamente hay que buscar el tema de lanzadores. Necesitamos darle una mano más a todos esos brazos que han sido unos verdaderos guerreros durante toda la temporada", dijo el directivo tras la victoria de la novena ante Bravos de Margarita este domingo.

El de Puerto Cabello adelantó que uno de los principales objetivos para la nueva temporada será asegurar la profundidad en la rotación y en el bullpen, lo cual podría ser decisivo en la lucha por el campeonato. El trabajo de Rojas durante la campaña fue notable para que "La Nave" turca alcanzara la instancia final de la competencia, un logro que reforzó su rol como líder dentro del vestuario.