LVBP: Wilfredo Tovar afronta con orgullo una nueva Final en su carrera

Son varias las claves que llevaron al Magallanes a clasificar a la Gran Final de la temporada 2025/26 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional, y sin duda alguna, una de esas estuvo en los refuerzos, entre ellos Wilfredo Tovar, quien tuvo momentos realmente importantes con los filibusteros en la postemporada.

El tercera base de Leones del Caracas dio varios batazos importantes, y además, fue clave defensivamente en la antesala, por lo que se puede decir que, a pesar de algunas dudas que pudo haber generado al principio, su escogencia terminó siendo un éxito total para los eléctricos.

Luego de que se concretara la clasificación magallanera a la instancia decisiva, Wilfredo Tovar le regaló unos minutos a la prensa, para dar sus impresiones sobre la increíble remontada del Magallanes en este Round Robin, algo que lo llena de orgullo a pesar de estar en condición de refuerzo.

Wilfredo Tovar, refuerzo de lujo

"Contento de aportar mi granito de arena. Creo que este equipo nunca se ha rendido, y empezar una nueva Final para mí es un orgullo", fue lo primero que dijo Wilfredo Tovar, al dar sus primeras impresiones sobre la clasificación magallanera.

Además, el veterano infielder criollo destacó los puntos importantes que ayudaron al Magallanes a meterse en la instancia definitoria de nuestra pelota. "Nunca nos rendimos ni bajamos la guardia. Tomamos buenos turnos, salieron los batazos importantes y tuvimos buen pitcheo, esas fueron las claves. El enfoque era ganar y se dieron los resultados", explicó.

Finalmente, Wilfredo Tovar reveló el que, a su juicio, fue el secreto para que los Navegantes lograran remontar hasta seis encuentros del Round Robin, lo que sin duda los llevó a coronarse campeones. "En muchos juegos estuvimos perdiendo por cinco o cuatro carreras, pero nunca bajamos la guardia. Eso es lo más importante de todo", sentenció.