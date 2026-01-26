LVBP: Así le fue a Ronnie Williams contra Caribes en la 2025/26

Suscríbete a nuestros canales

El Round Robin culminó, y ya tenemos final definida. Este domingo 25 de enero, los Navegantes del Magallanes derrotaron a Bravos de Margarita en el Estadio Monumental de Caracas, por pizarra de 3-2, para meterse definitivamente en la Gran Final, en donde se medirán a Caribes de Anzoátegui desde este martes 27.

De cara a lo que será esta instancia definitoria, se realizó este lunes 26 de enero el Draft de Adiciones, en el que ambos equipos se reforzaron con un jugador para cubrir sus necesidades y tapar las falencias mostradas en este mes de enero. En ese sentido, Magallanes se quedó con el relevista estadounidense, Ronnie Williams, que había reforzado a Cardenales de Lara.

Williams tuvo un gran año con Tigres de Aragua, sin embargo, en la postemporada tuvo algunos altibajos con Cardenales de Lara, por lo que su elección causó cierta sorpresa. Eso sí, si revisamos sus números, existen argumentos que justifican de buena manera su llegada a "La Nave" para la Final.

Así le fue a Ronnie Williams contra Caribes de Anzoátegui

En todo el año, entre ronda regular y postemporada, Ronnie Williams chocó en 10 ocasiones contra la toletería de Caribes de Anzoátegui, para dejar efectividad de 4.15 en 13.0 entradas de labor. El estadounidense permitió seis carreras limpias en ese período de tiempo, pero ponchó a 15 rivales y concedió solo par de boletos.

Un punto clave es que, en la postemporada, al estadounidense le fue bastante bien en los dos estadios en los que se jugará la Final. Su efectividad en Puerto La Cruz fue de 2.84 en 6.1 innings, mientras que en Valencia no permitió ni una sola carrera en 2.1 entradas, números que explican en gran medida su llegada a "La Nave".