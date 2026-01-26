LVBP: Jadher Areinamo: “Yo tenía números para el MVP”

Suscríbete a nuestros canales

La temporada 2025-2026 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) ha coronado a su nueva joya. En una gala cargada de emociones y estrellas, Jadher Areinamo recibió oficialmente el premio al Novato del Año. Sin embargo, el joven camarero de los Tiburones de La Guaira no solo se conformó con el galardón a los debutantes; sus declaraciones dejaron claro que su ambición y su rendimiento estuvieron al nivel de los nombres más pesados del circuito.

Un debut histórico con los Tiburones de La Guaira

Desde que saltó al terreno, Areinamo demostró que su bate no entiende de jerarquías. Con apenas 22 años recién cumplidos el pasado 28 de noviembre, el prospecto de los Rays de Tampa Bay se convirtió en el motor ofensivo de los salados. Sus estadísticas parecen sacadas de un videojuego: en 36 juegos disputados, dejó un astronómico promedio de bateo de .364 y un OPS de 1.112.

Lo más impresionante de su actuación fue la explosión de poder. Areinamo conectó 13 cuadrangulares en apenas una fracción de la temporada, superando casi la totalidad de lo que hizo en Estados Unidos durante todo el 2025 (15 jonrones en 131 juegos). Esta evolución lo consolidó como el favorito casi unánime para el premio al Novato del Año, pero el jugador siente que pudo haber ido más allá.

"Tenía números para optar al MVP"

Areinamo recibió un voto para el primer lugar del Jugador Más Valioso, dos para el segundo y cuatro para el tercer lugar, admitiendo que no le sorprendió, puesto que, puso buenos números para quedarse también con ese galardón. “Tenía unos números bastante buenos, sabemos todo lo que hizo Balbino, lo que hizo Hernán, pero creo que yo también a pesar de que pude jugar un mes y medio nada más tenía muy buenos números, solo Dios sabe que hubiese pasado si yo fuera jugado en diciembre. Pero me mantengo tranquilo, sé que pronto me dará la dicha de seguir compitiendo por ese premio”, dijo al medio Beisbolplay.

El llamado a la nueva generación de peloteros

Más allá de los trofeos, Jadher Areinamo aprovechó el podio para enviar un mensaje a los jóvenes prospectos venezolanos que aún dudan sobre jugar en su país. El segunda base destacó que la experiencia adquirida en la LVBP es invaluable para el desarrollo profesional.

"A los muchachos que están en las menores, les digo que vengan. Aquí se aprende a jugar bajo presión, con la fanaticada encima y contra lanzadores que saben lanzar. Esta liga te hace mejor pelotero", afirmó el oriundo de Maracay.