LVBP: Caribes ya tendría definida su rotación para enfrentar a Magallanes en la final

La mesa está servida para la gran final de la temporada 2025-2026 de la LVBP. Caribes de Anzoátegui medirá fuerzas contra Navegantes del Magallanes con la intención de sumar un nuevo título a sus vitrinas, algo que luce reñido tomando en cuenta la calidad de su rival.

Caribes y una rotación que busca hacer historia

A lo largo del Round Robin, la Tribu mostró un cuerpo de lanzadores tan efectivo que les permitió convertirse en los primeros finalistas de la zafra. Justamente tratarán de apelar a esa fórmula en los próximos días, con la intención de ganar el campeonato con el pitcheo como su principal fortaleza.

Si bien todavía no hay un anuncio oficial por parte de la organización, todo parece apuntar que los orientales tienen definida su rotación para los cuatro primeros duelos de la final ante la Nave. Los elegidos serían, sin orden en específico, Emilio Vargas, Ángel Cuenca, Eduardo Salazar, y Naswell Paulino.

Cabe acotar que de los mencionados, solo Cuenca conquistó victorias (dos en cuatro aperturas), mientras que Salazar y Paulino sufrieron un revés cada uno. Por su parte, Vargas se quedó sin decisión en su única salida de la fase semifinal.

A su vez, si englobamos el pitcheo colectivo de Caribes de Anzoátegui, el equipo fue el que menos carreras (82) permitió a lo largo del Round Robin y al que menos le batearon (.266) los rivales. Asimismo, su efectividad (4.65) fue la segunda más baja de dicha instancia.

Recordemos que el primer juego de la gran final será este martes, 27 de enero, en el Estadio Alfonso "Chico" Carrasquel de Puerto La Cruz.