LVBP: Balbino Fuenmayor: la doble corona la Gala de Los Grandes

Balbino Fuenmayor se alzó como el protagonista absoluto de la temporada 2025-2026 de la LVBP. El slugger de los Caribes de Anzoátegui no solo se llevó el galardón como Productor del Año, sino que también fue ungido como el Jugador Más Valioso (MVP) de la temporada en la gala de Los Grandes de la LVBP.

El éxito colectivo por encima de lo individual

A pesar de la magnitud de sus premios, Fuenmayor dejó claro que su enfoque nunca estuvo en las vitrinas personales. "Cuando empiezas la temporada, lo que piensas es en ganar para tu equipo. Uno da el 100% y los premios llegan por la constancia y la disciplina", afirmó.

Fuenmayor no escatimó en elogios para sus compañeros y rivales:

Hernán Pérez: Con quien compartió honores y a quien describió como un jugador que "provoca verlo jugar".

Herlis Rodríguez: Destacó su entrega total en el terreno, subrayando que la presencia de varios jugadores de "La Tribu" en los primeros lugares de producción habla del poderío ofensivo del equipo.

La gerencia y el staff: Dio crédito a la química construida en el clubhouse, mencionando el trabajo de la directiva y el cuerpo técnico para engranar un equipo finalista.

La mira puesta en la Gran Final

Con la serie final a la vuelta de la esquina, el MVP detalló la estrategia para transformar estos reconocimientos individuales en un campeonato colectivo. La clave, según Balbino, reside en la alegría y la agresividad.

"Mañana tenemos que salir a jugar nuestro juego alegre, anotar carreras temprano y confiar en la gran adición de Silvino Bracho, un cerrador excelente que nos brindará toda la confianza para cerrar los juegos en el noveno inning", señaló con determinación.

El motor detrás del ídolo: La familia

El momento más emotivo de sus declaraciones llegó al hablar del apoyo familiar. Fuenmayor estuvo acompañado por su esposa, quien se encuentra en la recta final de su carrera de medicina.

"La familia es el motor", confesó Balbino. "Le agradezco a mi esposa que pidió permiso en su universidad, donde tenía un parcial importante, para estar aquí conmigo. Ellos son los que están cuando uno baja la cabeza por lesiones o malos momentos. Este premio es de ellos, es un premio en familia".

Con el madero encendido y el corazón lleno, Balbino Fuenmayor se reporta listo para el último paso: buscar el título para Anzoátegui y reafirmar por qué es, hoy por hoy, la figura más imponente de nuestra pelota.