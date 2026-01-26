Este fue el mejor bateador de Magallanes contra Caribes en el Round Robin

Suscríbete a nuestros canales

Los Navegantes del Magallanes cuentan con una gran ofensiva y así lo demostraron en el cierre del "todos contra todos". De hecho, cuentan con un bateador al cual le fue bastante bien justamente ante el rival de los turcos en la serie final, Caribes de Anzoátegui.

Los dirigidos por Yadier Molina dejaron un récord negativo de un triunfo y tres derrotas contra los orientales en la etapa semifinal, siendo justamente este uno de los equipos contrarios a los que no le batearon de la mejor manera.

Leandro Cedeño fue la bujía ante Caribes:

El promedio de anotaciones por juego ante la "Tribu" fue de 4.25 carreras por juego, sumando 17 en los cuatro veces que se midieron. Sin embargo, hay que resaltar que el mejor bateador de los navieros ante este rival, fue el refuerzo Leandro Cedeño.

Contra los orientales, el slugger derecho sumó cinco indiscutibles, incluyendo tres dobles, la misma cifra (3) de carreras remolcadas y una anotada. Todo esto en 16 apariciones al plato de manera oficial, para exhibir un notable promedio de .357.

Sin duda alguna, este debe ser uno de los bateadores de los que más tiene que cuidarse el pitcheo de Caribes y más aún, tomando en consideración que tanto en Valencia, como en Puerto La Cruz corre mucho la pelota; algo que evidentemente favorecerá al poder de Cedeño.

Estadísticas de Leandro Cedeño durante todo el Round Robin: