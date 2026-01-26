¿Cuántos juegos ganó Magallanes viniendo de atrás en el Round Robin?

Suscríbete a nuestros canales

Luego de perder los cuatro primeros encuentros del "todos contra todos", muchas personas decían que Navegantes del Magallanes solamente fue a "pasear" a los playoffs. Sin embargo, los turcos no solamente remontaron ese déficit (0-4), sino que lo más sorprendente, es que en la mayoría de sus victorias les tocó venir de atrás en la pizarra.

De hecho, mostraron un espíritu que poco se ha visto en ningún conjunto en las últimas campañas y se ganaron el seudónimo de "El equipo de las remontadas" en esta campaña. Por ende, es importante saber ¿En cuántas ocasiones los de Yadier Molina voltearon el marcador?, debido a que es un número tan sorprendente, que se considera una gesta en la Liga.

¿Cuántas remontadas tuvo Magallanes en el Round Robin?

El récord de la "Nave Turca" en la semifinal fue de 10-6, acumulando una racha de siete triunfos en sus últimos siete desafíos y lo más llamativo, es que seis de esos siete lauros, fueron luego de estar abajo durante un buen trayecto de lo desafíos.

Si a esas seis remontadas, se le suma su victoria número tres, la cual fue luego de comenzar perdiendo ante Águilas del Zulia, el total es un increíble número de siete de sus 10 resultados positivos del "todos contra todos" volteando el electrónico, es decir, la mayoría.

Este hecho, ratifica que esta novena no se rinde ante ninguna circunstancia y tiene una garra que no se le divisaba en años, lo que los lleva inspirados a la etapa decisiva ante Caribes de Anzoátegui.

¿Cuál fue la mejor remontada de Magallanes?

Aunque evidentemente todas fueron importantes, la mayor remontada en cuanto a la diferencia que tuvieron que revertir fue en el primer choque ante Cardenales de Lara, en el que llegaron a estar perdiendo 7 carreras por 1 y terminaron ganando 10 carreras por 9.

No obstante, a nivel anímico antes del duelo de vida o muerte igualmente ante los "Crepusculares", el mejor fue el pasado 22 de enero. Un duelo en el que estuvieron abajo 9 carreras por 4 y lo voltearon 10-9, para ponerse a jugar por encima de .500 (7-6) por primera vez en las semifinales y conseguir ese impulso que necesitaban, para terminar de dar el estacazo más adelante.

Sin duda alguna, que lo hecho por la franquicia "Eléctrica" en el Round Robin fue memorable. Sin embargo, les falta el último paso, para alcanzar su campeonato número 14 y así sellar una temporada inolvidable, para ellos.