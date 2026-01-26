El nuevo cerrador de Chicago: Seranthony Domínguez llega a los Medias Blancas

Suscríbete a nuestros canales

Los Medias Blancas de Chicago han dado un paso importante para fortalecer su cuerpo de relevistas al llegar a un acuerdo con el derecho Seranthony Domínguez. Según informó Jeff Passan de ESPN, el pacto es por dos años y tiene un valor de 20 millones de dólares.

Un nuevo perfil para el cierre de los partidos

Se espera que Domínguez, de 31 años, asuma el rol de cerrador de los White Sox. El lanzador viene de una temporada sólida dividida entre los Orioles de Baltimore y los Blue Jays de Toronto, donde registró una efectividad de 3.16 y un FIP (Picheo Independiente de Fildeo) de 3.47 a lo largo de 67 apariciones.

Aunque en su carrera ha trabajado principalmente como relevista en situaciones de alto impacto sin ser el cerrador oficial, el dominicano ha demostrado capacidad para finalizar encuentros, acumulando 40 salvamentos en sus siete temporadas en las Mayores.

Trayectoria y estadísticas clave

Los Medias Blancas serán la cuarta organización de Domínguez desde su debut en Grandes Ligas en 2018. El veterano acumula una experiencia considerable con 322 apariciones y 306 entradas lanzadas, manteniendo una efectividad de carrera de 3.50 y un FIP de 3.78.

Potencial y áreas de mejora

El brazo de Domínguez sigue siendo una amenaza para los bateadores. Su tasa de ponches del 30.3% lo ubicó en el puesto 25 entre los relevistas calificados el año pasado, lo que evidencia la calidad de su repertorio.

Sin embargo, su llegada a Chicago también plantea el desafío de mejorar su control. Su tasa de bases por bolas del 13.8% lo situó en el sexto lugar más bajo de la liga en esa categoría, un aspecto que deberá ajustar para consolidarse como el taponero confiable que el equipo necesita.