MLB: Los Bravos recuperan vía waivers a este zurdo venezolano

Los movimientos de la temporada muerta en las Grandes Ligas suelen ser un tablero de ajedrez complejo, y el caso del lanzador zurdo José Suárez es el ejemplo perfecto de que, en el beisbol, el camino de regreso a casa puede ser más corto de lo esperado. Los Bravos de Atlanta han reclamado oficialmente a Suárez de la lista de waivers de los Orioles de Baltimore, cerrando un círculo que mantuvo en vilo a la gerencia del equipo en las últimas semanas.

La jugada de Bravos

La historia de este reencuentro comenzó a principios de enero. Tras evitar el arbitraje salarial con el venezolano, Atlanta intentó una maniobra arriesgada: pasarlo por la lista de waivers con la esperanza de que ningún otro equipo lo reclamara, lo que les habría permitido mantenerlo en su sistema de ligas menores sin ocupar un espacio en el roster de 40.

Sin embargo, los Orioles de Baltimore, siempre atentos a fortalecer su cuerpo de lanzadores, arruinaron el plan inicial y se hicieron con sus servicios. Pero la estancia de Suárez en Maryland fue efímera. Apenas una semana después de haberlo adquirido, los Orioles decidieron ponerlo nuevamente en libertad de reclamo, momento que los Bravos aprovecharon sin dudarlo para traerlo de vuelta al Truist Park.

Los números que justifican la confianza de Atlanta

¿Por qué los Bravos insistieron tanto en recuperar a Suárez? La respuesta reside en la efectividad que mostró el zurdo durante la campaña pasada. José Suárez logró establecerse como una pieza sumamente confiable.

Durante su labor en la última temporada, el lanzador acumuló registros que despertaron el interés de varias franquicias. En un total de 19 entradas y un tercio de labor, Suárez firmó una efectividad de 1.86, una cifra que lo coloca en un lugar privilegiado entre los relevistas de su perfil. Además, mantuvo un WHIP de 1.29, demostrando una sólida capacidad para limitar el daño incluso cuando permitía corredores en las bases.

En cuanto a su dominio frente a los bateadores, el venezolano registró 16 ponches, aunque su control mostró margen de mejora al otorgar 10 bases por bolas. A pesar de que este último dato es un aspecto que el cuerpo técnico de Atlanta buscará pulir en los entrenamientos de primavera, su capacidad demostrada para prevenir carreras limpias es lo que realmente seduce a Brian Snitker y su equipo de coaches.