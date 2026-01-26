MLB: Venezolano registra primera Triple Corona en 32 años de Ligas Menores

Suscríbete a nuestros canales

Josué Briceño es uno de los prospectos más importantes de Tigres de Detroit. Un venezolano de 20 años con un rol de receptor ofensivo impresionante que recuerda al mismo Miguel Cabrera. De hecho, registró la primera Triple Corona en 32 años de historia de Ligas Menores.

Briceño también nació en Maracay, la misma ciudad del Miguel Cabrera y tiene un poder impresionante para su edad. Josué en Arizona Fall League tuvo una actuación brillante: .433 promedio, 10 jonrones y 27 impulsadas para ser el primer triple coronado en la historia de Las Menores.

Tras superar una lesión de rodilla que limitó su participación en Clase A, el receptor venezolano demostró su nivel para estar en Tigres de Detroit. Su dominio en la caja de bateo representa un hito sin precedentes para el beisbol venezolano en circuitos de desarrollo de la MLB.

Josué Briceño sigue los pasos de 'Miggy' en Grandes Ligas

Josué Briceño admitió que no esperaba lograr la Triple Corona al iniciar la campaña, pero su consistencia lo llevó a la cima. En esa línea, la comparación con su compatriota Miguel Cabrera no es casualidad, ya que ambos comparten origen y una potencia descomunal al batear.

Briceño es el prospecto #40 de Grandes Ligas y el #9 de Tigres de Detroit. Los analistas consideran que su disciplina en el plato lo encamina a ser el próximo gran referente del beisbol venezolano. Ahora está centrado en lograr un lugar en el roster de 40 del equipo para 2026.

El receptor de 20 años demuestra nuevamente que la posición es clave entre venezolanos: Salvador Pérez, William y Wilson Contreras, Elías Díaz, entre otros criollos que han lograr afianzarse en la competición gracias a ser grandes defensores y excelentes bateadores en MLB.

¿Josué Briceño Entrará en el roster de 40 de Tigres de Detroit en 2026?

Tras su brutal actuación en Ligas Menores, Josué Briceño tiene opciones reales de formar parte del roster de 40 de Grandes Ligas. Sin embargo, aún necesitará tiempo para tener un espacio con Tigres de Detroit. Eso sí, es muy probable que durante el año veamos al venezolano debutar.