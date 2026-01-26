MLB: Fernando Tatis Jr. y su impactante proyección para 2026

Suscríbete a nuestros canales

Fernando Tatis Jr es de los mejores peloteros de la actualidad en Grandes Ligas. El dominicano representa parte del liderazgo de Padres de San Diego a nivel ofensivo y defensivo. En ese contexto llegará a la 7ma temporada de su carrera con una proyección muy interesante para 2026.

La proyección de Baseball-Reference le da números importantes al dominicano para la próxima campaña. Sus números son a la baja en un año donde debe ser clave para ayudar a Padres de San Diego a llegar a la postemporada. Es la hora de que Tatis Jr sea el pelotero estelar de la liga.

Fernando ha logrado premios individuales a nivel defensivo: Guante de Oro y Guante de Platino; sin embargo, con su bate aún no ha logrado destacar como debe. Con eso en mente, 2026 se presenta como el mejor año para entrar en el club 40-40 y quedar inmortalizado en la historia de la MLB.

Fernando Tatis Jr y su proyección ofensiva para 2026

Fernando Tatis Jr tiene una proyección interesante para la temporada 2026 de Grandes Ligas. Con Padres de San Diego está proyectado (según Baseball-Reference) a batear .269, .350 OBP, .455 SLG y .805 OPS. No parecen malos números, pero si algo bajos, tomando en cuenta como se ha ido moviendo año a año.

Proyección de Tatis Jr en 2026:

- 521 turnos, 88 anotadas, 140 hits, 26 dobles, 1 triple, 23 jonrones, 67 impulsadas, 22 bases robadas, 60 boletos, 118 ponches, .269 promedio, .350 OBP, .455 SLG, .805 OPS

¿Qué podemos esperar de Fernando Tatis Jr en 2026?

En 2026, Fernando Tatis Jr intentará recuperar su versión más explosiva buscando el ansiado 40-40. Su objetivo principal será consolidarse como ese pelotero decisivo que todos esperan desde su debut en las Grandes Ligas. El dominicano tendrá un año estelar si la salud lo acompaña.