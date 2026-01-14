MLB: Fernando Tatis Jr en el exclusivo Club de los 90

Suscríbete a nuestros canales

Fernando Tatis Jr puede ser tranquilamente el pelotero más completo de la actualidad en Grandes Ligas. El dominicano de Padres de San Diego ha demostrado año a año que tiene las 5 herramientas. Sin embargo, lo que logró en 2025, lo inmortalizó en el exclusivo Club de los 90.

Tatis Jr tuvo un 2025 superlativo con Padres y lo demuestra haber entrado en el Club de los 90: Es el 6to jugador en tener una temporada con percentil 90 en valor ofensivo, defensivo y corrido de bases. Uniéndose a la élite: Mookie Betts y Jean Segura, pioneros de esta marca en 2016.

Esta estadística subraya el valor de jugadores completos, capaces de marcar diferencia en cada situación del juego. Fernando se consolida como heredero de una tradición que combina: poder, inteligencia y defensa, confirmando que el juego reconoce e inmortaliza a los peloteros élite.

Fernando Tatis Jr y el exclusivo Club de los 90

El exclusivo Club de los 90 nace en la temporada 2016 cuando comienzan a darle seguimiento a la estadística: tener un percentil 90 en ofensiva, defensiva y corrido de bases. Fernando Tatis Jr fue el último en tomar ese testigo con: Mookie Betts y Jean Segura siendo los pioneros de la marca.

El exclusivo Club de los 90:

2016: Mookie Betts y Jean Segura

2017: José Ramírez

2018: Mookie Betts

2024: Jarren Duran y Bobby Witt Jr

2025: Fernando Tatis Jr y Bobby Witt Jr

Números de Fernando Tatis Jr con Padres de San Diego en 2025

Fernando Tatis Jr tuvo una temporada estelar en Grandes Ligas. Solo se perdió 7 juegos, siendo la primera vez en su carrera que tiene tal continuidad en Padres de San Diego. En ese contexto, registró números impresionantes a nivel ofensivo.

Números de Tatis Jr en 2025:

- 155 juegos, 594 turnos, 111 anotadas, 159 hits, 27 dobles, 2 triples, 25 jonrones, 71 impulsadas, 89 boletos, 129 ponches, 32 bases robadas, .268 promedio, .368 OBP, .446 SLG, .814 OPS