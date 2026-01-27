Caribes y Magallanes dan a conocer los precios de las entradas para la final

Suscríbete a nuestros canales

La mesa está servida, para una final que promete ser tan, o incluso, más emocionante que la más reciente entre Caribes de Anzoátegui y Navegantes del Magallanes.

Por lo tanto, ya ambas organizaciones colocaron a disposición las entradas, para todos los aficionados que deseen vivir en primera persona el espectáculo que se avecina.

La serie decisiva dará inicio mañana en el estadio Alfonso "Chico" Carrasquel, casa de Caribes. Posteriormente, jugarán el miércoles nuevamente en "El Chico" y el jueves se mudan al José Bernardo Pérez de Valencia.

El único día de descanso en esta final, será el viernes y a partir del sábado, se disputará el juego número 4, al igual que el quinto (en Valencia), sexto y séptimo (en Puerto La Cruz) de ser necesario.

Así están los precios de las entradas en el Alfonso "Chico" Carrasquel:

Sillas medias: $6

Sillas bajas: $7

Central VIP: $10

Alto VIP: $25.

Así están los precios de las entradas en el José Bernardo Pérez:

Gradas: $2

Preferencial: $8

Box B: $15

Lateral baja: $20

Lateral alta: $20

Box A: $23

Central: $25

Principal: $30

Terraza: $30.

Tanto las entradas de la "Tribu", como la de los "Filibusteros" ya se pueden adquirir a través de la plataforma de compra online, la cual aparece en el perfil de Instagram de ambas franquicias.

Llenazo asegurado en la final:

Pocos minutos después, de que Caribes habilitara la venta online de los tickets, la página refleja que ya no hay puestos disponibles para el choque inaugural, lo que deja claro que la serie decisiva comenzará con un llenazo total y eso es lo que se espera del resto de los encuentros.