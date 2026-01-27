MLB: Reales firman a veterano dominicano

Suscríbete a nuestros canales

Los Reales de Kansas City anunciaron la firma del relevista dominicano Héctor Neris. El veterano lanzador derecho se une a la organización mediante un contrato de ligas menores que incluye una invitación formal a los campos de entrenamiento primaverales.

Este tipo de contrataciones se ha vuelto una tradición en esta etapa del año, cuando los jugadores experimentados que no lograron asegurar un pacto garantizado en las Grandes Ligas deciden aceptar ofertas de liga menor con la esperanza de ganarse un lugar en el roster de 26 jugadores antes del Opening Day.

Un veterano con pólvora en el brazo

A pesar de que la temporada pasada fue un camino rocoso para Neris, los números sugieren que el dominicano aún tiene combustible en el tanque. Durante el 2025, el lanzador registró una efectividad de 6.75 en 35 apariciones divididas entre los Bravos de Atlanta, los Angelinos de Los Ángeles y los Astros de Houston. No obstante, un dato mantiene viva la esperanza de los Reales: su tasa de ponches se mantuvo en un sólido 28.2%.

Esa capacidad para retirar bateadores por la vía del ponche es un activo valioso para cualquier bullpen. A sus 36 años, Neris no es un desconocido en situaciones de apremio, y su historial en las Mayores respalda la decisión de la gerencia de Kansas City de darle una oportunidad en el Spring Training.

Desde su debut con los Phillies de Filadelfia en la temporada 2014, Neris ha construido una carrera respetable como uno de los relevistas más consistentes de la última década. El derecho acumula un total de 643 apariciones como relevista en las que ha logrado registrar 107 juegos salvados de por vida, manteniendo una efectividad acumulada de 3.47 a lo largo de su trayectoria profesional.