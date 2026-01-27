Asdrúbal Cabrera buscará emular esta hazaña de Omar López con Caribes

Suscríbete a nuestros canales

Aunque muchos dudaban de su capacidad como dirigente, motivado a que no tenía experiencia previa en ese rol, Asdrúbal Cabrera, se encargó de llevar a Caribes de Anzoátegui nuevamente a una instancia decisiva de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional, luego de tres temporadas quedando eliminados en la ronda regular y está a punto igualar una hazaña de Omar López.

Luego de culminar su carrera como pelotero activo con los orientales, la gerencia no dudó en darle la oportunidad de liderar al equipo y el ex grandeliga está respondiendo con creces, tras quedar entre los tres finalistas a Manager del Año, por lo lejos que llevó a la escuadra oriental sin contar con grandes herramientas.

Asdrúbal Cabrera buscará igualar lo hecho por Omar López:

Evidentemente, todavía falta el último paso, para sellar un debut de ensueño como manager en Venezuela para Cabrera y si logra coronarse con la "Tribu", igualará la hazaña realizada por quien hoy en día es dirigente de la selección mayor del país.

Esto debido a que Asdrúbal se convertiría en el segundo manager que gana un anillo de campeón en su primera zafra como estratega de Caribes, después de López, quien se coronó en el campeonato 2014-2015.

Aquella fue la primera vez que Omar dirigió en Venezuela y en la serie decisiva, sus dirigidos superaron justamente a la novena de Navegantes del Magallanes, quienes repetirán como el rival de Anzoátegui en esta ocasión. La única diferencia, es que López ya tenía algo de recorrido como mandamás en las filiales de Astros de Houston.