Alcides Escobar le da vida a Escogido en el cuarto de la final con este batazo

Si hay un pelotero que sabe jugar en instancias decisivas, ese es el venezolano Alcides Escobar y así lo está ratificando en el cuarto juego de la final de Lidom, con un batazo que le dio vida a su equipo, Leones del Escogido.

El conjunto felino igualó la serie decisiva (2-2) y el aporte del "Sabanero Mayor" está fue fundamental en la victoria con marcador final de 4 carreras por 3 contra Toros del Este.

Alcides Escobar voltea el marcador con cuadrangular:

Aunque Escogido inició perdiendo el compromiso, con una rayita del Este en la primera entrada, Escobar se encargó de inclinar la balanza a favor de los visitantes en su primer turno del compromiso.

Con un compañero en segunda y en cuenta completa, Alcides no perdonó una recta alta, para conectar un enorme elevado que se estrelló con la franja amarilla de la pared del jardín izquierdo. Por lo tanto, las condiciones de terreno indica que al chocar en esa zona, inmediatamente es cuadrangular y de esa manera, el criollo volteó el desafío 2 carreras por 1.

Posteriormente, estas novenas llegarían a entradas extras, pero los "Melenudos" marcaron la de la diferencia en el undécimo episodio, para llevarse el lauro con protagonismo venezolano.

Alcides Escobar ha sido la clave en las dos victorias de Escogido en la final:

Escobar, ha sido fundamental en los dos triunfos de Leones en esta serie decisiva. Esto debido a que en el primer choque igualó la pizarra en el octavo capítulo (6-6), con un imparable remolcador de dos carreras con bases llenas.

Ahora, con este cuadrangular también fue importante su aporte y le dio vida a su equipo, para que no se pusieran con dos juegos de desventaja en la instancia decisiva, dejando el nombre de Venezuela en alto en Lidom.