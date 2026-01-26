Dia de estrellas en la Gala de Los Grandes de la LVBP

En una jornada que destiló historia y talento, hoy se llevó a cabo la gala de entrega de los premios Los Grandes de la LVBP, correspondientes a la temporada regular 2025-2026. El evento, organizado por Numeritos Gerencia Deportiva y Line Up Internacional, contó con un brillo especial gracias a la presencia del mítico David Concepción, leyenda en cuyo honor se disputa la actual zafra del béisbol venezolano.

La ceremonia no solo reconoció el rendimiento estadístico, sino también la resiliencia y el liderazgo. El gran protagonista fue Balbino Fuenmayor, de Caribes de Anzoátegui, quien recibió de manos del propio Rey David su segundo trofeo Víctor Davalillo al Jugador Más Valioso. Fuenmayor, emocionado, dedicó el galardón a su madre, a quien señaló como su primera guía en el deporte.

El cuadro de honor

La excelencia de la temporada quedó plasmada en un grupo selecto de peloteros que dominaron sus respectivos departamentos. Además del MVP, Balbino Fuenmayor compartió el premio al Productor del Año con su compañero de equipo Hernán Pérez. Pérez completó una noche redonda para la "Tribu" al alzarse también con el premio Luis Salazar al Regreso del Año, un reconocimiento a su ardua preparación tras superar diversas lesiones en temporadas recientes.

El pitcheo tuvo un marcado acento magallanero. El zurdo Ricardo Sánchez recibió el premio Carrao Bracho al Pitcher del Año, cumpliendo así un reto personal que se había trazado antes de iniciar la campaña. Por su parte, el dominicano Jesús Reyes, también de los Navegantes del Magallanes, fue condecorado como el Setup del Año tras ser el brazo de confianza del alto mando turco.

En el relevo de cierre, Silvino Bracho volvió a demostrar su jerarquía. El lanzador de las Águilas del Zulia recibió el trofeo al Cerrador del Año por segunda temporada consecutiva, destacando en su discurso que el éxito fue fruto del esfuerzo colectivo de sus compañeros de equipo.

La sangre nueva y la estrategia completaron el cuadro de honor. Jadher Areinamo, infielder de los Tiburones de La Guaira, fue galardonado como el Novato del Año, sumándose a la rica historia de reclutas premiados en la franquicia litoralense. Finalmente, el premio Alfonso 'Chico' Carrasquel al Mánager del Año fue para el puertorriqueño Yadier Molina, quien envió sus palabras de agradecimiento desde Puerto La Cruz, donde se prepara para el inicio de la Gran Final con el Magallanes.

Reconocimientos especiales

La gala incluyó un momento único al otorgar un premio especial a Antonio “Potro” Álvarez. El exjugador y actual superintendente del INH fue reconocido por su hito sin precedentes en la liga: ser el único pelotero en la historia del circuito en haber defendido la camiseta de los ocho equipos que integran la LVBP.