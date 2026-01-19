Silvino Bracho escribe su nombre en la LVBP: El Pupilo ya es el cerrador histórico de las Águilas

Suscríbete a nuestros canales

La historia del pitcheo en el Zulia vivió un capítulo inolvidable este domingo en el Estadio Antonio Herrera Gutiérrez. Con una labor impecable frente a los Cardenales de Lara, Silvino Bracho no solo aseguró la victoria para las Águilas del Zulia, sino que alcanzó la cima estadística de la franquicia al registrar su decimotercer juego salvado en postemporadas de la LVBP.

Con este cerrojo, el derecho marabino iguala al legendario Julio Machado en el primer lugar histórico del equipo, consolidando su legado como uno de los relevistas más dominantes que ha vestido el uniforme naranja y negro.

El dueño del noveno inning en 2026

La actuación de Bracho en el presente Round Robin ha sido, sencillamente, impecable. El Pupilo se ha convertido en el seguro de vida del mánager Lipso Nava, acumulando cuatro salvamentos en lo que va de enero. Esta cifra no solo lo sitúa en la historia del club, sino que lo mantiene como el líder absoluto en rescates de la actual postemporada, superando a todos los cerradores del circuito.

Un récord con aroma a leyenda

Igualar a Julio Machado no es una tarea menor. Machado, una figura icónica del pitcheo relevista en Venezuela, ostentó este récord en solitario durante décadas. Que Bracho haya alcanzado esta cifra demuestra no solo su talento, sino su consistencia y sangre fría en los momentos de mayor presión para el equipo zuliano.

"Estar al lado de un nombre como el de Julio Machado es un honor que no puedo describir. Uno sale a trabajar por el equipo, pero estos récords te dicen que vas por el camino correcto", comentó Bracho tras finalizar el encuentro.

Los líderes en salvados de Águilas (Postemporada):

Silvino Bracho: 13

Julio Machado: 13

Porfirio Altamirano: 10

Más allá del récord personal, el brazo de Bracho está siendo la columna vertebral de unas Águilas que luchan por regresar a una Gran Final. En un torneo donde los juegos suelen definirse por una o dos carreras, contar con un cerrador que lidera la liga en efectividad de rescates le da al Zulia una ventaja competitiva que pocos equipos pueden igualar.