LVBP: Andrés Chaparro sigue derrochando poder con las Águilas del Zulia

Las Águilas del Zulia cayeron de manera dura este sábado 17 de enero, al ser superados por la explosiva ofensiva de Caribes de Anzoátegui, por pizarra de 8-1. Sin embargo, a pesar de sufrir un golpe tan duro, los aguiluchos lograron sacar una buena noticia de este duelo: Andrés Chaparro sigue totalmente encendido.

El slugger de los Nacionales de Washington ha estado a un nivel realmente sobresaliente, siendo la principal bujía ofensiva de un equipo que, a pesar de sus altibajos, se mantiene firme en la pelea por un cupo en la Gran Final. Ante Caribes, "Chappy" no pudo evitar la derrota de los suyos, pero sí volvió a demostrar que es un bateador de muchísimo peligro.

Andrés Chaparro sigue encendido

Y es que, aunque la ofensiva de Águilas del Zulia fue silenciada por el pitcheo de Caribes, Andrés Chaparro se las arregló para hacer daño con el madero. El primera base del equipo dirigido por Lipso Nava se fue de 3-1, con su quinto cuadrangular del presente Round Robin, por lo que fue el responsable de impulsar y anotar la única carrera de los suyos en este desafío.

Con esta nueva y exitosa jornada ofensiva, el grandesligas venezolano ahora ostenta una surrealista línea ofensiva de .486/538/.943/1.481, con cinco batazos de cuatro esquinas y 10 carreras remolcadas en lo que va del actual todos contra todos.

Además, Andrés Chaparro sostiene una cadena de 15 juegos consecutivos con al menos un imparable, y por si fuera poco, está a un cuadrangular de su propio récord de franquicia de más jonrones en un mismo Round Robin, conseguido el año pasado, cuando conectó seis. Sin duda, un toletero nacido para jugar en enero.