LVBP: Andrés Chaparro sigue inspirado e iguala un histórico récord de Águilas en postemporada

Andrés Chaparro no para de batear, y sigue siendo, sin duda alguna, el jugador clave de las Águilas del Zulia en lo que va de postemporada. Este domingo 18 de enero, los rapaces lograron derrotar en un fantástico juego de pelota a Cardenales de Lara, y en gran parte fue gracias a lo hecho por el slugger merideño.

El infielder aguilucho tuvo una nueva jornada sensacional con el madero, al irse de 4-2, para llegar a nada más y nada menos que 16 juegos consecutivos con al menos un imparable conectado, y para igualar además un récord histórico de las Águilas, que curiosamente, ya le pertenecía a él.

Andrés Chaparro, jonronero histórico

Y es que, en efecto, Andrés Chaparro logró ante Águilas del Zulia su sexto cuadrangular del Round Robin de la temporada 2025/26, y el tercero en días consecutivos. De esta manera, "Chappy" igualó la máxima marca para un toletero aguilucho en un mismo todos contra todos.

Esta marca estaba en manos del propio Chaparro, quien en el Round Robin de la 2024/25 despachó también seis batazos de vuelta completa. Por si fuera poco, el merideño tiene también 12 carreras impulsadas, y está a cinco del récord para un aguilucho en un todos contra todos, actualmente en manos de Freddy Galvis, quien impulsó 17 en la 2013/14.

En general, Andrés Chaparro muestra una línea ofensiva extraordinaria de .487/.535/.974/1.509 en lo que va de enero, con seis cuadrangulares, siete extrabases, 12 remolcadas y solo cuatro ponches en 43 apariciones al plato. Una auténtica superestrella.