LVBP: Andrés Chaparro suma otro jonrón y sigue acercándose a una marca histórica de Águilas

El grandeliga venezolano quiere convertirse en el máximo jonronero de por vida de los zulianos en Round Robin

Por

Theoscar Mogollón González
Domingo, 18 de enero de 2026 a las 10:00 pm
Foto: Kelvin Moncada
Andrés Chaparro no para de repartir batazos en el Round Robin. En esta ocasión, su poder se hizo sentir en el Estadio Antonio Herrera Gutiérrez, donde Águilas del Zulia y Cardenales de Lara se miden en un compromiso crucial para sus aspiraciones.

Chaparro, en modo jonronero

Con la pizarra favorable para los crepusculares por tres carreras, el grandeliga venezolano tomó un importante turno al bate a la altura del sexto episodio. Allí, con dos compañeros en circulación, le desapareció la bola al relevista Robinson Hernández por el jardín izquierdo, igualando de esa manera las acciones.

Ahora, con dicho batazo, Andrés Chaparro llegó a seis vuelacercas en este Round Robin, liderando así dicho apartado. Además, cabe mencionar que esa misma cifra la consiguió en la fase semifinal de la zafra pasada.

Pero eso no es todo. Y es que el oriundo de El Vigía continúa con un ritmo arrollador con los rapaces. De por vida ya acumula 12 jonrones en instancias de semifinal, a tan solo cuatro batazos de vuelta completa de la marca de la franquicia que dejó en su momento Ernesto Mejía (16).

 

