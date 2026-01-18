LVBP: Luisangel Acuña busca destronar a Robert Pérez en dos apartados de Cardenales

Suscríbete a nuestros canales

Cardenales de Lara está apuntando alto en este Round Robin de la temporada 2025-2026 de la LVBP, donde esperan conquistar el bicampeonato y consolidar su dominio en el torneo venezolano. Para ello cuentan con varios peloteros talentosos que han dado el 100% desde la primera jornada, como es el caso de Luisangel Acuña.

Acuña, por nuevas marcas en Cardenales

A lo largo de la historia de la postemporada, el hombre referencia del conjunto crepuscular siempre ha sido Robert Pérez. Y es que hablamos de alguien que año tras año siempre demostró poder y liderazgo para conseguir nuevas marcas a nivel individual, sobre todo en el Round Robin.

Justamente, Luisangel Acuña tiene entre ceja y ceja un par de cifras de la Pared Negra que lucen imbatibles. Solo es cuestión de pocos días, y algunos batazos, para que eso suceda.

Previo a la jornada de este domingo, el grandeliga venezolano suma cinco jonrones y 18 carreras impulsadas, números que incluso lo mantienen en el primer lugar de dichos apartados en el Round Robin.

De mantener ese gran ritmo, Luisangel dejará atrás los seis cuadrangulares y 22 carreras remolcadas que Robert Pérez estableció como topes dentro de Cardenales de Lara en fase semifinal.