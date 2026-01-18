LVBP

LVBP: Luisangel Acuña busca destronar a Robert Pérez en dos apartados de Cardenales

El grandeliga venezolano se ha convertido en el bateador de poder de los crepusculares en este Round Robin

Por

Theoscar Mogollón González
Domingo, 18 de enero de 2026 a las 06:28 pm
Foto: @cardenalesdice
Cardenales de Lara está apuntando alto en este Round Robin de la temporada 2025-2026 de la LVBP, donde esperan conquistar el bicampeonato y consolidar su dominio en el torneo venezolano. Para ello cuentan con varios peloteros talentosos que han dado el 100% desde la primera jornada, como es el caso de Luisangel Acuña.

Acuña, por nuevas marcas en Cardenales

A lo largo de la historia de la postemporada, el hombre referencia del conjunto crepuscular siempre ha sido Robert Pérez. Y es que hablamos de alguien que año tras año siempre demostró poder y liderazgo para conseguir nuevas marcas a nivel individual, sobre todo en el Round Robin.

Justamente, Luisangel Acuña tiene entre ceja y ceja un par de cifras de la Pared Negra que lucen imbatibles. Solo es cuestión de pocos días, y algunos batazos, para que eso suceda.

Previo a la jornada de este domingo, el grandeliga venezolano suma cinco jonrones y 18 carreras impulsadas, números que incluso lo mantienen en el primer lugar de dichos apartados en el Round Robin.

De mantener ese gran ritmo, Luisangel dejará atrás los seis cuadrangulares y 22 carreras remolcadas que Robert Pérez estableció como topes dentro de Cardenales de Lara en fase semifinal.

Domingo 18 de Enero de 2026
Beisbol