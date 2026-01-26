LVBP: Jesús Reyes: El sello dominicano que blindó el relevo del Magallanes

Suscríbete a nuestros canales

En el béisbol, el puente hacia la victoria suele ser el tramo más difícil de transitar. Sin embargo, para los Navegantes del Magallanes, ese camino tuvo nombre y apellido esta temporada: Jesús Reyes. El lanzador derecho fue distinguido oficialmente como el Setup del Año en la gala de Los Grandes de la LVBP, consolidándose como el mejor preparador del circuito.

Reyes, quien se mostró emocionado durante la ceremonia, no solo cargó con el trofeo, sino con el orgullo de representar a su tierra natal en territorio venezolano.

Orgullo quisqueyano en la Nave

Para Reyes, este galardón tiene un sabor especial que trasciende las fronteras. Al ser el único pelotero dominicano en alzarse con un premio individual en esta edición, el lanzador subrayó la importancia de dejar en alto su bandera.

"Me siento orgulloso porque estoy representando a la República Dominicana aquí. Es un honor para mí, para mi familia y para mi país", confesó el serpentinero con una sonrisa que reflejaba el deber cumplido.

La filosofía del 100%: si funciona, no lo toques

Al ser consultado sobre los ajustes técnicos o mentales que lo llevaron a dominar a los bateadores rivales, Reyes apostó por la simplicidad y el trabajo duro. Su receta fue clara: entrega absoluta y consistencia.

Sin cambios drásticos: De cara a la Gran Final, el dominicano mantiene una mentalidad conservadora pero efectiva: "Lo que está bien no se cambia" .

Enfoque: Su prioridad es mantener la concentración para asegurar que el Magallanes pueda levantar el trofeo de campeones.

Conexión con la Nave Turca

A pesar de las exigencias de la fanaticada eléctrica, una de las más apasionadas y críticas del Caribe, Reyes asegura haberse sentido como en casa. "La fanaticada se mantuvo positiva siempre, en las altas y las bajas, y de verdad que eso me gusta", comentó sobre el apoyo recibido en Valencia y el resto del país.

Aunque los planes después de esta zafra aún no están definidos en papel, el corazón de Reyes parece tener un puerto seguro. Ante la posibilidad de regresar para la próxima temporada, el Setup del Año no titubeó: "Si se me presenta la oportunidad de nuevo, vengo sin pensarlo dos veces".