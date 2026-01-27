Refuerzo de lujo para el "Team Rubio": Nolan Arenado se une a la selección boricua

Suscríbete a nuestros canales

En un movimiento que sacude el panorama del béisbol internacional, el estelar antesalista Nolan Arenado anunció este lunes que representará a la selección de Puerto Rico en el Clásico Mundial de Béisbol (WBC) 2026. La noticia llega apenas dos semanas después de su sonado traspaso de los Cardenales de San Luis a los Diamondbacks de Arizona.

Raíces y cambio de bando

Arenado, poseedor de 10 Guantes de Oro y ocho selecciones al Juego de Estrellas, es elegible para representar a la isla gracias a su madre, Millie, quien tiene ascendencia puertorriqueña y cubana.

El antesalista no es un extraño en este torneo, aunque anteriormente vistió otros colores. En las ediciones de 2017 y 2023, Arenado defendió la camiseta de Estados Unidos. En el torneo de 2023, fue una pieza clave para el conjunto estadounidense al batear para un sólido .385 (de 26-10) con cuatro extrabases y cinco carreras remolcadas, logrando el subcampeonato ante Japón. Curiosamente, en 2017, fue parte del equipo norteamericano que derrotó precisamente a Puerto Rico en la final del campeonato.

Un camino trazado por otros grandes

La decisión de Arenado de cambiar de equipo nacional no carece de precedentes. El derecho Marcus Stroman realizó un movimiento similar; tras ser el Jugador Más Valioso (JMV) con Estados Unidos en 2017, decidió representar a Puerto Rico en la edición de 2023, honrando las raíces de su madre.

Una defensa de ensueño en el cuadro boricua

Con la incorporación de Arenado, Puerto Rico proyecta uno de los lados izquierdos del cuadro interior más defensivos en la historia del torneo. Arenado se unirá al capitán del equipo y campocorto de los Mets de Nueva York, Francisco Lindor, formando una dupla que combina múltiples Guantes de Oro y una ofensiva temible.

La meta para el "Team Rubio" es clara: superar los subcampeonatos obtenidos en 2013 y 2017 para finalmente alzarse con el trofeo mundial.

Calendario y sede

Puerto Rico tendrá la ventaja de la localía durante la fase inicial. La escuadra boricua iniciará su camino el 6 de marzo de 2026 enfrentando a Colombia en el histórico Estadio Hiram Bithorn de San Juan.

El Grupo A, donde competirán los boricuas, se perfila como uno de los más competitivos del torneo, al incluir también a las selecciones de Cuba, Panamá y Canadá.