Sin techo: Mondo Duplantis rompe su propio récord mundial por decimoquinta vez

El fenómeno sueco Armand “Mondo” Duplantis volvió a desafiar las leyes de la gravedad este jueves. Ante su público y en la competencia que lleva su nombre, el saltador de pértiga batió por decimoquinta ocasión su propio récord mundial al superar el listón en los 6.31 metros.

La hazaña ocurrió durante el Mondo Classic, un evento bajo techo celebrado en Uppsala, Suecia, precisamente en las instalaciones donde el atleta suele realizar sus entrenamientos. Con este salto, Duplantis reafirma que su único rival en la pista es él mismo.

El centímetro de la perfección

Desde que rompió el récord mundial por primera vez en 2020, Duplantis ha adoptado una estrategia casi quirúrgica: elevar la marca un centímetro a la vez. Esta progresión metódica le ha permitido mantenerse en la cima del atletismo mundial de forma sostenida, sumando récords en escenarios de máxima presión como el Mundial de Atletismo de 2025 y los Juegos Olímpicos de París 2024.

La victoria en Uppsala no solo representó una nueva marca histórica, sino que extendió su racha de imbatibilidad a 38 triunfos consecutivos. El sueco no conoce la derrota en una competencia oficial desde agosto de 2023, una cifra que demuestra una hegemonía pocas veces vista en cualquier disciplina deportiva.

A la caza del mito de Sergey Bubka

Con 15 récords mundiales en su haber, "Mondo" se acerca peligrosamente a los registros de la leyenda ucraniana Sergey Bubka. En las décadas de 1980 y 1990, Bubka estableció la marca al aire libre en 17 ocasiones y el récord bajo techo en otras 18.

Es importante recordar que, tras un cambio de reglas en el año 2000, World Athletics unificó los récords de salto con pértiga. Ahora, cualquier marca superior se considera "récord mundial" sin importar si se logra en pista cubierta o al aire libre, lo que ha facilitado que la consistencia de Duplantis sea reconocida de manera global.

El próximo objetivo: Polonia

El dominio de Duplantis no se limita a los números. El atleta ya cuenta con tres títulos mundiales al aire libre y dos medallas de oro olímpicas. Sin embargo, su hambre de gloria no parece saciada.

Su próxima gran cita será la próxima semana en el Mundial Bajo Techo en Polonia. Allí, el sueco buscará conquistar su cuarto título consecutivo en esta prueba y, de paso, ver si sus piernas le permiten atacar los 6.32 metros para seguir reescribiendo los libros de historia del deporte rey.