LVBP: Gerente del Magallanes explica la escogencia de Ronnie Williams para la Gran Final

La directiva de los Navegantes del Magallanes no quiere dejar nada al azar en la etapa cumbre de la temporada. Tras asegurar su pase a la Gran Final, el gerente deportivo de la organización, Federico Rojas Zabolotnyj, ofreció un balance detallado sobre los movimientos de última hora en el roster de cara a la Gran Final. La consigna es clara: fortalecer el cuerpo de lanzadores para enfrentar la presión de la serie definitiva.

El brazo de confianza para la rotación

La selección de Ronnie Williams como adición estelar ha generado grandes expectativas entre la fanaticada turca. Según las declaraciones de Federico Rojas, la elección de Williams no fue una decisión tomada a la ligera, sino un análisis profundo de las necesidades actuales del equipo y el rendimiento reciente del lanzador.

Williams dejó efectividad de 5.23 en 11 apariciones en el Round Robin, lejos de su versión de la ronda regular con los Tigres de Aragua. “El Staff de Coaches lo conoce muy bien, sabemos que no solo es cerrador, también puede ser relevos intermedios incluso abrir juegos. Por esa polivalencia lo escogimos como refuerzo”.

Adrian Almeida se une a la Nave

No todo han sido noticias planificadas. Las lesiones, un factor inevitable en el beisbol, obligaron a la gerencia a realizar ajustes rápidos. Rojas anunció oficialmente que el lanzador zurdo Adrian Almeida se incorpora al equipo en sustitución de José Torres, quien lamentablemente quedó fuera de acción debido a molestias físicas.

El rol de Almeida en el bullpen

La llegada de Almeida responde a la necesidad crítica de contar con un relevista zurdo situado en situaciones de apremio. Federico Rojas destacó que, ante la baja de Torres, la prioridad era encontrar un brazo con velocidad y capacidad de ponche. Almeida cumple con este perfil, ofreciendo una variante esencial para enfrentar a los bateadores zurdos de poder de Caribes.