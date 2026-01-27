Caribes se queja ante la LVBP por un refuerzo del Magallanes

Suscríbete a nuestros canales

Polémica antes del inicio de la Gran Final de la temporada 2025/26 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional. Según reporta el periodista Carlos Valmore Rodríguez, Caribes de Anzoátegui se ha quejado ante la LVBP por la inclusión del lanzador Adrián Almeida, de Cardenales de Lara, quien ha llegado al Magallanes para suplir al refuerzo José Marcos Torres, quien no podrá estar en la Final por lesión.

José Marcos Torres fue el primer pick del Magallanes en el Draft de Adiciones y Sustituciones de cara al Round Robin, sin embargo, este fin de semana sufrió unas molestias en su hombro de lanzar, y su rehabilitación será de 21 días, según le comentó el propio lanzador al periodista Jesús Ponte, por lo que no podrá estar en la Final.

¿Qué alega Caribes de Anzoátegui?

Según el reporte de Carlos Valmore Rodríguez, Caribes de Anzoátegui sostiene que Magallanes debió sustituir a José Marcos Torres con un jugador de la primera lista de refuerzos, es decir, con un pelotero de Leones del Caracas, Tiburones de La Guaira o Tigres de Aragua.

Eso sí, las condiciones de campeonato avalan el movimiento realizado por los turcos, ya que se menciona que la única manera de sustituir a un refuerzo es que este haya presentado una lesión, y además, se menciona que el reemplazo debe estar "en las listas presentadas". Al no especificar ni delimitar si se trata de la lista del Round Robin, o la lista de la Final, se abre la puerta para que Adrián Almeida se uniforme con Magallanes en la contienda decisiva.