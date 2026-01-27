¿Tiene algún antecedente lo hecho por Magallanes en el caso de José Torres y Adrián Almeida?

Suscríbete a nuestros canales

La Gran Final de la temporada 2025-2026 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional está dando de que hablar, incluso antes de que se cante la voz de "play ball" en el Alfonso "Chico" Carrasquel.

Eso se debe a la sustitución que hizo la novena de Navegantes del Magallanes Magallanes, en la cual suplieron a José Torres (Leones del Caracas), quien había sido su primera adición de cara al Round Robin, tras presentar una lesión en el hombro de lanzar y en su lugar, inscribieron en el roster al también lanzador zurdo Adrián Almeida, quien disputó la semifinal con Cardenales de Lara.

Caribes apela la jugada:

Está acción está generando mucha polémica, motivado a que la directiva de Caribes de Anzoátegui, alega que Torres debió ser sustituido por un pelotero perteneciente a cualquiera de los equipos que fueron eliminados en la ronda regular (Leones, Tiburones o Tigres), más no de los que vieron acción en el Round Robin.

No obstante, el reglamento de la Liga no especifica ese punto en el estatuto "6.04.2", en el mismo indican que un pelotero puede ser removido por otro en caso de presentar alguna molestia, resaltando únicamente que el movimiento se debe hacer al final del "todos contra todos", no cuando esté en curso.

¿Este movimiento de Magallanes de cara a la final tiene antecedentes?

Aunque es un movimiento bastante curioso, sí es una acción que se ha presentado anteriormente, específicamente en la serie decisiva de la temporada 2011-2012, efectuada entre Tiburones de La Guaira y Tigres de Aragua.

En aquella oportunidad, los "Salados" incluyeron al derecho Pedro Rodríguez en su roster, pitcher de Caribes de Anzoátegui que venía de disputar el Round Robin con su equipo; por Armando Galarraga, quien presentaba ampollas y se vio obligado a parar su accionar, luego de ir como refuerzo para la semifinal desde Leones del Caracas.

Mientras, que un juego después en esa misma instancia, los "Bengalíes" presentaron la misma situación y por lo tanto, inscribieron a René Reyes, quien llegó también desde Caribes por Johan Limonta, jardinero que había sido añadido desde Cardenales previamente, igualmente por caso de lesión.

¿Adrián Almeida abrirá el primero de la final?

De acuerdo a varias fuentes, Almeida, la nueva pieza de los "Eléctricos", será el encargado de abrir el primer duelo de la Gran Final, el cual iniciará este martes a las 7:00pm en "Er Chico".