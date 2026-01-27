LVBP: Magallanes y Caribes tienen listos sus lineup para el primero de la final

Suscríbete a nuestros canales

Este martes arranca la gran final de la temporada 2025-2026 de la LVBP. El escenario para albergar este primer juego es el Alfonso "Chico" Carrasquel, donde Navegantes del Magallanes tratará de sorprender y pegar primero ante unos aguerridos Caribes de Anzoátegui.

Magallanes y Caribes no se guardan nada

Tanto orientales como filibusteros finalizaron el Round Robin en el primer lugar de la clasificación, con marca de 10 victorias y 6 derrotas. Ahora todo se reduce a cuatro juegos, como mínimo, en los que ambos conjuntos no se guardarán nada con la intención de coronarse como los nuevos monarcas de la pelota venezolana.

Asimismo, cabe mencionar que a lo largo de la fase semifinal, la Tribu impuso su ley sobre la Nave tras ganarles tres de los cuatro compromisos. De ahí a que el manager Yadier Molina haya tomado sus precauciones para no repetir esos escenarios ante Asdrúbal Cabrera y sus pupilos.

El duelo de abridores de esta noche será entre Ronnie Williams por Magallanes, contra Emilio Vargas por Caribes.

Lineup Navegantes del Magallanes

Wilfredo Tovar (3B) Eliézer Alfonzo Jr. (DH) Carlos Sepúlveda (SS) Leandro Cedeño (LF) Rougned Odor (2B) Ángel Reyes (CF) Renato Núñez (1B) Tucupita Marcano (RF) Sandy León (C)

Lineup Caribes de Anzoátegui