LVBP: Magallanes y Caribes tienen listos sus lineup para el primero de la final

Este martes arranca la gran final de la temporada 2025-2026 de la LVBP. El escenario para albergar este primer juego es el Alfonso "Chico" Carrasquel, donde Navegantes del Magallanes tratará de sorprender y pegar primero ante unos aguerridos Caribes de Anzoátegui.
NOTAS RELACIONADAS
Magallanes y Caribes no se guardan nada
Tanto orientales como filibusteros finalizaron el Round Robin en el primer lugar de la clasificación, con marca de 10 victorias y 6 derrotas. Ahora todo se reduce a cuatro juegos, como mínimo, en los que ambos conjuntos no se guardarán nada con la intención de coronarse como los nuevos monarcas de la pelota venezolana.
Asimismo, cabe mencionar que a lo largo de la fase semifinal, la Tribu impuso su ley sobre la Nave tras ganarles tres de los cuatro compromisos. De ahí a que el manager Yadier Molina haya tomado sus precauciones para no repetir esos escenarios ante Asdrúbal Cabrera y sus pupilos.
El duelo de abridores de esta noche será entre Ronnie Williams por Magallanes, contra Emilio Vargas por Caribes.
Lineup Navegantes del Magallanes
- Wilfredo Tovar (3B)
- Eliézer Alfonzo Jr. (DH)
- Carlos Sepúlveda (SS)
- Leandro Cedeño (LF)
- Rougned Odor (2B)
- Ángel Reyes (CF)
- Renato Núñez (1B)
- Tucupita Marcano (RF)
- Sandy León (C)
Lineup Caribes de Anzoátegui
- Carlos Mendoza (2B)
- Hernán Pérez (3B)
- Aldrem Corredor (1B)
- Balbino Fuenmayor (DH)
- Herlis Rodríguez (CF)
- Diego Infante (LF)
- Romer Cuadrado (RF)
- Jesús Sucre (C)
- Antonio Piñero (SS)