LVBP: Lectores de Meridiano se decantan por el Magallanes

El fanatico venezolano fiel a su capacidad de analizar y vaticinar resultado. En esta oportunidad emitieron su opinión sobre qué equipo entre Navegantes del Magallanes y Caribes de Anzoátegui llega mejor a la Gran Final de la LVBP en diferentes encuestas que realizadas en nuestra multiplataforma.

¿Qué dice la gente?

Carabobeños y anzoatiguenses tienen buenos, sólidos motivos para sentirse confiados y llevarse la corona de una temporada también, demasiado reñida en cada una de sus etapas.

Así las cosas, claro que la multiplataforma de Meridiano se activa para conocer las impresiones de la afición nacional, muy conocedora del beisbol, sobre quién prevalecerá en el Evento Decisivo.

De este modo, Magallanes cuenta con más de 60% de respaldo del público consultado.

Al cierre de esta edición, en la web meridiano.net, el 56.45% de los participantes se decantaron por los Navegantes; en los canales de Meridiano en Telegram y WhatsApp 56 y 64.22%, mientras que

en Instagram, el resultado es más marcadamente más abierto, 82%. ¿Cómo terminarán las cosas?