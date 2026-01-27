Un adiós prematuro: ¿Qué pasó en la extraña apertura de Ronnie Williams con Magallanes?

Suscríbete a nuestros canales

La primera decisión importante de Yadier Molina no le salió bien en este comienzo de la Gran Final en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional y Ronnie Williams fue castigado con facilidad por la ofensiva de Caribes de Anzoátegui.

A pesar de que el refuerzo de los Navegantes del Magallanes había actuado únicamente como relevista en incluso como cerrador a lo largo de sus 39 presentaciones entre la ronda regular y el Round Robin, el mandamás "Eléctrico" le dio la pelota en el primer choque de la serie decisiva ante Caribes de Anzoátegui.

Ronnie Williams se fue sin poder sacar un out:

Lo cierto, es que la sorpresa no le salió bien a Molina y Williams solamente pudo enfrentar a cuatro rivales, sin poder retirar a ninguno. Por lo tanto, fue inmediatamente sustituido.

El primer bate de los orientales, Carlos Mendoza, le conectó sencillo al jardín central. Posteriormente, Hernán Pérez también bateó imparable, para poner corredores en segunda y primera.

Luego, Aldrem Corredor, conectó un fly que no pudieron tomar ni el right field ni el camarero y eso colocó las bases llenas, para que Balbino Fuenmayor continuara la "fiesta" con un doble remolcador de dos carreras. Tras esta conexión, el estratega magallanero no esperó más y trajo al zurdo José Suárez, en sustitución de Williams, quien tuvo una actuación para el olvido.

Cabe destacar, que la línea general de Ronnie fue de cuatro indiscutibles, tres carreras permitidas, debido a que Corredor también anotó tras su cambio y era su responsabilidad. No obstante, se fue sin decisión, motivado a que el primer tramo finalizó con igualdad en la pizarra 3 carreras por 3.