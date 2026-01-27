Magallanes va con Ronnie Williams ¿Cuándo fue la última vez que el foráneo abrió un juego en la LVBP?

Suscríbete a nuestros canales

Faltan solo minutos, para que comience el primer desafío de la Gran Final de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) en su temporada 2025-2026 y Yadier Molina ya sorprendió con su primer lineup de la serie.

Aunque entre los peloteros de posición la única modificación fue la inclusión de Sandy León como careta. La sorpresa estuvo con su abridor anunciado, el cual será el refuerzo recientemente añadido Ronnie Williams en el draft.

¿Cuándo fue la última vez que Ronnie Williams abrió un compromiso en la LVBP?

Si bien Ronnie se desempeñó durante toda la presente campaña como relevista y cerrador a lo largo de sus 39 presentaciones entre ronda regular y Round Robin, en su experiencia previa en la Liga, el estadounidense actuó como parte de la rotación de los Leones del Caracas.

Esa ocasión fue en la zafra anterior, en la que tuvo dos actuaciones y ambas, fueron como abridor. La última vez en la que Williams tuvo una apertura en la LVBP, fue exactamente el pasado 22 de octubre de 2024.

¿Cómo le ha ido a Ronnie Williams como abridor en la LVBP?

La decisión de Yadier Molina, no deja de ser arriesgada, motivado a que Ronnie ha lanzado generalmente bien viniendo desde el bullpen, donde se le nota cómodo.

Al contrario, de sus únicas presentaciones como abridor en la 2024/25, donde permitió un total de nueve indiscutibles y ocho carreras limpias, en apenas 3.1 innings lanzados, un registro bastante llamativo.