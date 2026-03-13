Dinastía de oro: El cuarto hijo de Puca y Good Magic ya tiene nombre

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La expectativa por el futuro de la familia más exitosa de la hípica actual termina hoy. Jerry Stewart, propietario de Resolute Farm, confirmó a través de su cuenta en X el nombre del cuarto hijo de la matrona Puca con el semental Good Magic: el potro se llamará Woodburn.

Un nombre con historia en Kentucky

El nombre Woodburn rinde tributo a las raíces del turf estadounidense. Woodburn Stud fue una de las granjas de cría más influyentes de Kentucky, hogar del legendario Lexington y cuna de Preakness, ejemplar que da nombre a la segunda joya de la Triple Corona.

"Este chico tiene mucho que demostrar tras el éxito de sus hermanos", afirmó Stewart en su publicación. La elección del nombre conecta el pasado glorioso de los terrenos de Midway con el presente estelar de Resolute Farm.

El linaje de oro: Puca y Good Magic

La yegua Puca consolidó su estatus como una de las mejores madres del mundo tras producir tres ganadores de Grado 1 de forma consecutiva:

Mage: Ganador del Kentucky Derby 2023 .

Ganador del . Dornoch: Ganador del Belmont Stakes 2024 .

Ganador del . Baeza: Consagrado ganador de pruebas de Grado 1.

Tras el éxito de sus primeros hijos, Puca alcanzó un precio récord de $5 millones de dólares en las subastas de Fasig-Tipton.

Woodburn encabeza ahora la nueva generación de purasangres que debutará a partir del segundo semestre de 2026, con la misión de extender el dominio de esta línea de sangre en los grandes hipódromos de Estados Unidos.