Puca: Empresa británica paga 5 millones de dólares por la actual Yegua Madre del Año

La subasta de noviembre de Fasig-Tipton tuvo lugar este lunes en Newtown Paddocks, Lexington, Kentucky. Con una activa sesión de transacciones que superó los 100 millones de dólares por cuarta vez en cinco años, la subasta mantuvo su reputación como el principal evento mundial de cría. Esta venta, conocida como la "Noche de las Estrellas", destacó por la calidad y el valor de las yeguas madres, reflejando la importancia de la cría en la industria de carreras de caballos.

Fasig-tipton: Puca se va para Europa

En la prestigiosa Venta de Noviembre de Fasig-Tipton en Lexington, la atención se centró en la venta de Puca, una yegua madre destacada, el 3 de noviembre. Puca, madre de tres ganadores de Grado 1, incluyendo dos en carreras clásicas, atrajo gran expectación, llenando las gradas del pabellón de ventas. Esta fue la primera vez en 17 años que una yegua madre del calibre de Puca estuvo disponible para la venta.

Puca es madre de Mage Dornoch, ganador del Derby de Kentucky, Belmont Stakes y Haskell Stakes, y de Baeza, vencedor del Pennsylvania Derby. La yegua fue vendida por 5 millones de dólares al Raging Torrent Syndicate, representado por Paul Curran, gestor de Ace Stud del Reino Unido, que es el nuevo nombre comercial de Yulong Investments. El plan para Puca es que apoye a los sementales Raging Torrent y Carl Spackler, que estarán en Lane's End Farm en Kentucky el próximo año, coincidiendo con el retiro de Carl Spackler de las carreras.

Además de Puca, el Raging Torrent Syndicate adquirió otra yegua valiosa, Violent Wave, hija del semental Violence y preñada de Into Mischief. Violent Wave fue vendida por 1,5 millones de dólares, consignada por Hill 'n' Dale en Xalapa.

